De una villa a referente de su profesión: la historia de superación del médico asesinado en Morón

"Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema", decía el fallecido economista Santiago Bulat, que tenía un origen tan humilde como el médico Juan Carlos Cruz, que fue asesinado este jueves en la puerta de su casa en Morón en un asalto.

Un tiro en la cabeza terminó abruptamente con la historia de superación y sacrificio del cirujano cardio-torácico y docente universitario de 52 años. Apenas un mes atrás había sido designado como jefe de quirófano del servicio de guardia del Hospital Dr. Ramón Carrillo de la localidad de Ciudadela, en Tres de Febrero, donde salvó la vida de varios vecinos, entre ellos el ex futbolista de Boca Juniors Fernando Cáceres, que también fue baleado en la cabeza en un intento de robo en 2009.

Tres delincuentes lo sorprendieron cuando cargaba un aire acondicionado en el baúl de su auto y lo balearon en menos de 20 segundos para luego huir con el vehículo, que apareció a unas 40 cuadras de la escena del crimen. Tres delincuentes que podrían haber pasado por la guardia que él comandaba y a quienes, sin dudarlo, les habría dado lo mejor de sí para salvarles la vida en el quirófano.

El cirujano era una persona muy querida en la comunidad médica, en su barrio y en la Universidad Nacional de Buenos Aires, de donde había egresado, y también en la de Morón, en la que daba clases de grado y de posgrado. Por eso, los mensajes en las redes sociales no tardaron en multiplicarse, con anécdotas de familiares, amigos, colegas, alumnos y pacientes que lo recordaron con mucho cariño e hicieron hincapié en su esfuerzo por convertirse en quien era.

"Juan Carlos dormía en los armarios de la UBA porque no tenía plata para volver a casa de las prácticas a cursar, dormía ahí, pobrecito. Y cuando estaba haciendo la residencia en el Carrillo, las enfermeras le decían deme el ambo que se lo lavo. Se la pasaba en el hospital", relató entre lágrimas su hermana Victoria, quien trabaja por horas en una casa de familia.

“Mi hermano fue muy ejemplar en su esfuerzo por estudiar y superarse día a día. Venimos de muy abajo, todo es sacrificio. Mi hermano no vive en un palacio: ese es el sueldo del ciudadano que salva vidas todos los días y no tiene un techo digno porque no alcanza, porque no le pagan bien y encima lo rematan con un tiro en la cabeza”, agregó muy conmovida.

A continuación la mujer contó sobre el origen humilde de Juan Carlos y el orgullo que representaba para él su progreso lleno de sacrificios. “Nosotros venimos de muy abajo y el que diga villa se tiene que lavar la boca, porque la villa a este país le dio médicos, directores y profesores, que es lo que son mis hermanos", dijo.

"Los malvivientes son otra cosa, porque nosotros somos de la villa. En este país no hay hambre, hay vagos de mierda. Este país es así, no tenés que hacer una mierda para tener acceso y derecho a todo. Ahora, sacrifícate y no tenés derechos”, marcó con énfasis.

Sumamente conmovida, Victoria recordó las últimas horas junto a él: “Me llevó a Morón. Hacía un montón que no coincidíamos en los horarios. Estaba como jefe de quirófanos y me dijo que quería dejar un legado de lo que aprendió. Esas fueron las últimas palabras que tuve de él”.

El dolor de los compañeros de Juan Carlos Cruz

Los residentes del hospital Dr. Ramón Carrillo de Ciudadela publicaron un emotivo posteo en sus redes sociales en memoria del médico asesinado durante el violento asalto. “Para nosotros, sus alumnos, era nuestro médico de las listas. Él tenía lista para todo. Cada vez que nos evaluaba nos hacia hacer listas de 10 cosas. Él fue mucho más que una lista. Él se hacía llamar Juan Cruz, y para nosotros también lo era. Juan Cruz era un profesional indiscutido en nuestro hospital”.

“No había persona que no supiera lo bueno, y el corazón enorme que tenía”, destacaron desde la cuenta de Instagram del Hospital Carrillo donde señalaron que el hombre de 52 años fue “el pilar de la emergencia” durante los tiempos de pandemia de COVID-19: “Fue quien, junto a otros médicos no dormían para atender a otros”.

El médico creció en una villa y se convirtió en un referente para sus colegas.

Además señalaron que como docente fue parte de la formación académica de cientos de profesionales “no solo en pregrado, sino también seguía formando en posgrado”: “Siempre al servicio de la docencia. ¡Era increíble!”.

“Juan Cruz tenía una familia. Juan Cruz estaba volviendo a su casa cuando 3 delincuentes se acercaron a robarle el auto. No opuso resistencia y aún así, lo mataron. Lo mataron de un tiro en la cabeza. No le dieron posibilidad de vivir, aún cuando él salvó tantas vidas”, lamentó la institución que exigió justicia, respuestas, que encuentren a los culpables del crimen.

“Juan Cruz se merece que las personas lo recuerden. Se merece que sonriamos como el lo hacía. Se merecía algo mejor”, concluyó el comunicado del hospital.

El médico cirujano estaba afiliado a la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires y había sido presidente de la seccional en el Hospital Carrillo. Por eso, desde CICOP también expresaron su tristeza por el asesinato, pidiendo Justicia y acompañando a su familia.

"Lamentamos profundamente la pérdida del compañero cirujano Juan Carlos Cruz, quien se desempeñaba en el Hospital Ramón Carrillo de Ciudadela y fue asesinado este jueves en Morón por tres delincuentes que pretendían robarle el auto", publicaron desde Twitter.