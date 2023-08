“Me inyectó muerte”: las declaraciones que hacía Mariano Caprarola sobre su tratamiento con Aníbal Lotocki

Mariano Caprarola, integrante del ciclo La Jaula de la moda y y reconocido productor de moda, murió este jueves a los 49 años. El mediático se encontraba internado en la IADT, y la noticia fue confirmada por Ángel de Brito. Al aire de Poco Correctos (eltrece). Estefi Berardi explicó: “Desconocemos el diagnóstico, se descompensó de la nada”.

Si bien aún no se esclarecieron las causas de su muerte, había contado que lidiaba con complicaciones de salud luego de someterse a un procedimiento estético con Aníbal Lotocki, en 2010. Caprarola se había operado los glúteos con el polémico cirujano.

En julio, declaró en el piso de Socios del espectáculo (eltrece): “No puedo decir la palabra ‘asesino’, porque eso lo va a dictaminar la Justicia cuando lo metan preso; pero cuando la Justicia lo ponga atrás de las rejas ahí voy a salir a decir que es un asesino. Hoy no puedo”.

“Hice algo por estúpido, por no pensar las consecuencias; pero nunca pensás que un amigo te va a traicionar como me traicionó, que te va a inyectar muerte”, indicó sobre su intervención quirúrgica. “No lo puedo nombrar. Cuando lo nombro me provoca un dolor en el alma tan grande... Fui garante de la clínica que tenía en Belgrano, imaginate el grado de confianza que tenía”, agregó

Meses después, el productor de moda se sometió a otra operación con el cirujano plástico Sergio Rossaroli, con el objetivo de quitar el material que le había inyectado Lotocki. “Él se dedica a extraer el metacrilato del cuerpo y durante mi operación me contó que era como estar cortando una botella de plástico. Eso es lo que yo tenía adentro”, comentó en aquel entonces.

Sandra Borghi, amiga de Caprarola, relató en vivo en el ciclo "Poco Corretos" que había hablado con él hace unos días. En el programa señaló: “Lamentablemente, él es una de las víctimas del caso Aníbal Lotocki. Yo hablé con él hace un par de días y sabía que se iba a internar porque se estaba sacando el líquido del cuerpo. Este líquido le había generado unas piedras”.

Semanas antes, Mariano Caprarola la había llamado con buenas noticias: “se estaba sacando el líquido del cuerpo con un tratamiento, un proceso... Y hace una semana o quince días, me llamó llorando y emocionado ‘Amiga, estoy feliz, mis riñones están bien, está todo bien’. Y ayer o antes de ayer se internó para sacarse unas piedras”, comentó la periodista.

“El lunes se internó, entro a operarse, se descompensó, se desestabilizó y no lo pudieron reanimar”, detalló y se quebró en vivo.