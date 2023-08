Escalofriantes coincidencias: los problemas de salud de Luna, Caprarola y otros famosos que atendió Lotocki

Luego de la sorpresiva muerte del panelista y productor de moda Mariano Caprarola, Aníbal Lotocki -el médico que le practicó intervenciones estéticas a él, a Silvina Luna y decenas de famosos- volvió al centro de la polémica y fue señalado como el responsable de las graves secuelas que habrían sufrido por sus procedimientos.

El integrante de "La jaula de la moda", que falleció este jueves a los 49 años luego de una intervención para extraerle cálculos renales, se había atendido con el cirujano en 2010, cuando le inyectó una sustancia peligrosa para los seres humanos en sus glúteos, sin su consentimiento. Caprarola había forjado una amistad con Lotocki y tal era la confianza ciega que le tenía al médico que hasta le salido de garante para el alquiler de uno de sus consultorios.

Durante la pandemia, en 2020, el panelista del programa que conduce Horacio Cabak comenzó con un grave padecimiento que casi lo deja incapacitado para caminar, por lo que debió someterse a una cirugía en la que le retiraron 800 milímetros de biopolímero -parecido al aceite de avión- de cada uno de sus glúteos. Caprarola sufría, al igual que Silvina Luna, de una hipercalcemia que le producía insuficiencia renal.

Mariano Caprarola murió este jueves, a los 49 años.

Tras ser intervenido el martes en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) de la ciudad de Buenos Aires para extraerle los cálculos renales, murió de un infarto masivo, cuando estaba esperando ya el alta. “Lotocki le colocó un veneno”, declaró tras su fallecimiento el doctor Sergio Rossaroli, quien intervino en 2020 a Caprarola.

El otro caso emblemático entre los ex pacientes del "cirujano de las estrellas" es Silvina Luna, quien lucha por su vida en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, donde permanece internada desde el 18 de junio en estado crítico. La modelo y actriz se sometió en 2011 a ​​inyecciones de la polémica sustancia de relleno para agrandar sus piernas y glúteos.

Al poco tiempo de esta intervención, la ex Gran Hermano también comenzó a padecer hipercalcemia e insuficiencia renal y tuvo que ingerir corticoides para frenar el dolor. Además, en varios momentos debió ser internada para estabilizar su salud, se debe someter a diálisis a diario y hoy pelea por su vida a la espera de un trasplante.

Silvina Luna pelea por su vida en una cama del Hospital Italiano.

Los otros famosos pacientes de Lotocki con graves secuelas

Caprarola y Luna no fueron los únicos pacientes que tuvieron complicaciones médicas y denunciaron a Lotocki, que fue condenado a 4 años de prisión por lesiones graves y fue inhabilitado para ejercer la medicina hasta que la apelación que hizo de su sentencia quede firme. Otras de sus posibles víctimas y denunciantes son Stefy Xipolitakis, Fran Mariano, Pamela Sosa y Virginia Gallardo.

Las últimas dos se mostraron especialmente conmocionadas por la muerte de Mariano Caprarola, en quien se ven reflejadas. "Estoy con ataques de pánico, tengo una bomba en el cuerpo", declaró, quebrada, Sosa tras enterarse del fallecimiento del productor de moda.

Stefy Xipolitakis , hermana de Vicky, transitó una situación muy similar a la de Silvina. Se operó con el médico en 2014 y se enteró de la enfermedad que padecía al escuchar a la ex Gran Hermano en televisión. Luego de realizarse estudios médicos, confirmó que tenía en su cuerpo la misma sustancia tóxica que Luna. Al igual que a la modelo y al panelista, le aseguró que era metacrilato lo que le inyectaría, aunque lo que realmente les colocaba era una mezcla de biopolímeros y un cemento utilizado en pequeñas dosis para fijar piezas dentales.

Stefy Xipolitakis sufre los mismos padecimientos que Silvina Luna.

Otro de las supuestas víctimas de mala praxis de Lotocki fue el ex participante de "Gran Hermano", Fran Mariano, que saltó a la fama como "el fan de Wanda Nara". El mediático fue internado en junio de este año por una infección y aseguró que después de tres operaciones realizadas por Lotocki en su cara, su vida no volvió a ser la misma.

“Yo no tengo respirador ni me falla la cabeza, pero tengo rota el alma. No puede ser que con 33 años no pueda vivir la vida que quiero”, dijo durante su internación. “Yo tenía aceite de moto en las cejas, en los párpados y eso se estaba cayendo. Gracias a dios el doctor Sampietro lo pudo sacar, pero me dijo ‘en toda incisión va a quedar una cicatriz’”, detalló sobre las marcas de su rostro.

Pamela Sosa estuvo casada con Lotocki durante 8 años.

A su vez la ex vedette, Pamela Sosa, quien fue la esposa de Lotocki por ocho años, también lo denunció ante la Justicia. Sosa se sometió a varias procedimientos estéticos en manos de su entonces marido. Con el correr de los años, fue diagnosticada con diabetes y luego con gran cantidad de silicona desparramada en sus piernas. "Con los estudios me di cuenta de que lo que tenía adentro no es ni siquiera el metacrilato, sino un polímero mezclado con un aceite. A mí me encontraron aceite, silicona en realidad", dijo.

“Me hubiese gustado preguntarle por qué yo tengo silicona en las piernas, no es lo que pedí ni lo que él me había dicho”, aseguró con bronca Sosa. Y agregó: "La marca Metacril aportó datos en el juicio y dijeron que no le vendían hace 15 años, entonces ¿de dónde lo sacó? Nosotras comprobamos que nos metió otra cosa".

Virginia Gallardo se operó con Lotocki en 2010, el mismo año en que ganó el "Bailando".

Por último, se suma el testimonio de su colega Virginia Gallardo, otra de las víctimas de sus manos. “Yo me opero y a los cinco meses me desgarro, a un nivel que no podía levantar la pierna a noventa grados”, recordó la ex de Ricardo Fort sobre su experiencia.

Gallardo confesó que pensó que nunca más podría bailar: “Justo fue en 2010, el año que encima llega la propuesta del Bailando, con lo que eso significaba, yo lo hice rota y nunca me victimicé en la pista”. La panelista confesó que se operó con Lotocki cuando tenía 21 años y que lo hizo por un canje, como las otras posibles víctimas famosas del cirujano.