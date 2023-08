A la espera de los resultados del Senasa, refuerzan las medidas de prevención y cuidado en el puerto

El Consorcio Portuario Regional informó este viernes al mediodía que ya envió muestras de los lobos marinos fallecidos en Mar del Plata para confirmar o descartar el contagio de gripe aviar e indicó que puso en marcha un protocolo con medidas de seguimiento y cuidado frente a la presencia de mamíferos hallados sin vida dentro de la jurisdicción del puerto.

Por estas horas, los laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) analizan las muestras que se remitieron de los animales muertos tanto en el sector de Escollera Sur -donde tiene mayor presencia esta especie- como en distintos sectores del frente de playas de Mar del Plata. Además de la toma de muestras sobre animales hallados sin vida en esta jurisdicción se comenzó con la tarea de disposición final de sus restos, según el protocolo vigente.

Como consecuencia de esta situación, también se habilitó una mesa de trabajo con presencia de técnicos y profesionales de Senasa, Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Prefectura Naval Argentina, Zona Sanitaria VIII, Defensa Civil, Universidad Nacional de Mar del Plata y Fundación Fauna Argentina para acordar pautas de acción a efectos de seguir paso a paso la evolución de la colonia de la especie que tiene presencia en la Escollera Sur e inmediaciones.

"Este escenario activó desde la semana pasada la puesta en práctica de un plan de acción que incluye entre sus prioridades la recomendación expresa a las personas de no acercarse a estos u otros mamíferos marinos con presencia en estas playas", enfatizaron desde el Consorcio Portuario.

Los análisis realizados por especialistas del organismo público sobre muestras tomadas de restos de los animales hallados sin vida detectaron presencia del virus Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5. Los primeros casos positivos corresponden a relevamientos realizados en el puerto de Quequén y costas de Necochea y se aguardan por resultados de estudios similares sobre otras muestras remitidas a laboratorios del SENASA correspondientes a lobos marinos muertos en las playas marplatenses.

Recomendaciones

Desde el Senasa se recomienda no manipular animales muertos o con sintomatología sospechosa. Asimismo, se recuerda a los productores, instituciones y público en general la importancia de notificar si se identifica elevada mortandad de especies susceptibles, signos nerviosos, digestivos y/o respiratorios en aves silvestres o aves domésticas comerciales o de traspatio.

También se recomienda no visitar establecimientos avícolas ni asentamientos de animales silvestres, luego de haber estado en contacto con animales muertos o que hayan presentado sintomatología y no manipularlos.

Vías de notificación

Concurriendo a la oficina del Senasa más cercana, por teléfono, al 11 5700 5704; a través de la App para dispositivos móviles “Notificaciones Senasa”, disponible en Play Store; escribiendo un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar; o por medio del apartado Avisá al Senasa disponible en la página web del Organismo.