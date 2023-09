Pablo Vasco festeja 10 años de stand up: "la comedia de acá le puede hacer un mano a mano a cualquiera"

Será en el bar El Argentino, el próximo domingo, donde el comediante marplatense Pablo Vasco presentará un show a la medida de sus 10 años de trayectoria haciendo reir. Más allá de la comedia tradicional, la presentación será una excusa para probar nuevos formatos y estrenar banda: The Flying Chorizo`s Factory.

“Tenía dos posibilidades para un show de festejo. O armaba un compilado con el material que mejor me haya funcionado o me la jugaba con formatos nuevos. Y elegí el riesgo”, confiesa Pablo Vasco, que festejará sus primeros 10 años haciendo stand up.

De esta manera, Vasco intenta resumir lo que será la celebración de sus 10 años haciendo comedia. La cita será este domingo a las 21 en el bar El Argentino, ubicado en Chacabuco 3627. Los interesados pueden reservar lugar vía whatsapp en el 2236 887506.

“Alguna vez escuché que un comediante -para empezar a ser considerado como tal- tiene que pasar una década subiéndose a los escenarios. En principio, me pareció una exageración, pero creo que algo de eso hay”, sostiene el humorista.

Es por eso que el show del domingo puede funcionar como “el cierre de una etapa y el comienzo de una nueva”, en donde empiezan a jugar otros elementos además del stand up puro y tradicional. "Habrá nuevos chistes (obviamente), pero también habrá espacio para la música y para leer algunos textos", promete el artista.

Para la ocasión, el comediante local presentará en sociedad a The Flying Chorizo´s Factory, una banda en donde estará acompañado por músicos que conoce muy bien: sus hijos (Gerónimo y Lorenzo Vasco) y su sobrino (Federico Merodio). "Lo primero es la familia", reconoce.

El show será único e irrepetible. “Lo pensé de manera tal que me tuve que correr 50 cuadras de la Zona de Confort. Quiero ver si me da la nafta para celebrar y -además- proponer algo.”

Estos diez años lo tuvieron a Vasco tratando de demostrar que "la comedia de Mar del Plata le puede hacer un mano a mano a cualquiera". Oportunidades no le faltaron: hubo shows para todos los gustos, desde los más íntimos en bares pequeñitos y con poca estructura hasta una inolvidable, al menos para él, presentación en Estados Unidos. En el medio, de todo: tuvo la chance de ser telonero de grandes artistas, de participar en grandes festivales del género y también pudo mejorar su estilo aprendiendo de los mejores del rubro.

¿Quién es el humorista marplatense?

Pablo Vasco es comediante, animador y periodista. Arrancó profesionalmente con el stand up en 2013. Estudió con referentes de la disciplina, como Martín Pugliese, Flor D’Agostino, Félix Buenaventura y Federico Simonetti, entre otros.

Actualmente, es el comediante marplatense con mayor proyección de los últimos años y el cómico que actúa con más regularidad en el circuito local. Participó en los festivales más importantes del país y llegó a presentarse en 2017 en el mítico Laugh Factory de Long Beach, el club de comedia más grande de Estados Unidos. Actúa también en eventos públicos y privados. Y desde 2018 es docente de stand up, brindando dos talleres por año.

Su comicidad tiene elementos del stand up clásico, oneliners, anécdotas y algunos esbozos poéticos que buscan reflexionar sobre los comportamientos que la sociedad espera de un cincuentón. Tiene en su haber ocho unipersonales: “SOLO Y DE NOCHE” (2016), “NO SOY TAN GORDO EN ESTADOS UNIDOS” (2017), “STAND UP EN 3D” (2018), “TRANQUILOS: NO PASA NADA” (2019), “RISA O MUERTE” (2020), “COMEDIA NO ESENCIAL” (2021), “KIDULT” (2022) y “CÓMO CONSEGUIR CHISTES” (2023). Obtuvo cinco nominaciones a los premios Estrella de Mar, del cual resultó ganador en dos ocasiones.