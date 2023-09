Qué hará el refugio marplatense con el dinero recaudado de la subasta de las tazas de Yiya Murano

Luego que Martín Murano anuncie que subastará el juego de té de 15 piezas que utilizó María de las Mercedes Bolla "Yiya" Aponte de Murano conocida popularmente como "la envenenadora de Monserrat" para asesinar a sus amigas y con lo recaudado ayude a un refugio canino de la ciudad. Se conoció el destino que desde el lugar dedicado al cuidado animal le darán al dinero.

En diálogo con 0223, Mili González, titular de "el refugio de Mili" que actualmente da cobijo a casi cincuenta perros confirmó que, con lo recaudado comprarán 30 cuchas nuevas "ya que no tenemos cuchas y las que están ya no sirven", dijo la joven rescatista

Murano, por su parte, explicó que la decisión de donar lo recaudado al refugio parte de la necesidad de convertir "algo tan macabro en algo bueno" y aseguró que es él quien dará un certificado de la autenticidad de las piezas.

"Independientemente de que el juego de té de Yiya Murano va a ser subastado con el fin del refugio de perros, para mí tiene una connotación especial. Nilda Gamba, la primera de sus víctimas, era una mujer a la que yo quería muchísimo. Era más importante para mí que una tía. Ella fue envenenada con una de esas tacitas porque Yiya le preparó un té con la excusa de que se sentía mal y lo hizo en una de las tazas que está en este juego", detalló Martín.

"Un youtuber amigo mío me dijo que no tire y que hagamos de algo malo, algo bueno. Yo soy amante de los animales, todavía no puedo superar la muerte de mi perrita. Además, soy padrino de un refugio de animales. Entonces mi amigo me dijo que lo subastara para que con ese dinero compremos alimentos, medicinas, artículo de limpieza y todo lo que necesitan en el refugio", explicó Murano que espera recaudar cerca de 10 mil dólares por el juego completo de té.

En este sentido, Murano explicó que ya hubo un ofrecimiento, "pero fue muy bajo". "Tuvimos un ofrecimiento. Es de Estados Unidos, pero muy bajo. Fue de US$ 5.000, pero es poco. Si los anteojos de Barreda salieron US$ 20.000. A esto, mínimo, le tenemos que sacar US$ 10.000 a US$ 12.000. De ahí para arriba. Porque hay gente que colecciona estas cosas. Este juego de té yo certifico que es el original de Yiya Murano", cerró.