Entregan 20 viviendas en Tandil y 31 créditos “Buenos Aires Crea”

El ministro bonaerense de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone, encabezó esta semana en Tandil un acto de entrega de hogares destinados a trabajadores municipales en el marco de la creación de un barrio de 50 casas que había quedado paralizado en su creación.

Simone entregó en esta oportunidad las primeras 20 viviendas construidas en conjunto con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, acompañado por el intendente del distrito, Miguel Ángel Lunghi, y el diputado nacional y candidato a jefe comunal de Unión por la Patria, Rogelio Iparraguirre.

Las 20 viviendas corresponden al citado complejo de 50 y su edificación fue reactivada en agosto de 2022, con una inversión de más de $174 millones.

Además, el gobierno provincial sigue adelante con las obras de finalización de las restantes 30 casas, en un proyecto que incluye el desarrollo de infraestructura urbana, con alumbrado público y extensión de las conexiones domiciliarias a la red de cloacas y el gas natural.

También estuvieron presentes en la actividad la jefa de Gabinete del ministerio, Natalia Arocena; y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, Roberto Martínez Lastra.

Las primeras 20 viviendas de un plan de 50 unidades habitacionales en Tandil.

“Cuando se creó este ministerio, allá por diciembre de 2021, el gobernador Axel Kicillof nos pidió que no quede una casa sin terminar en la provincia” expresó Simone, quien remarcó el trabajo de la administración bonaerense para terminar las obras que se encontraban paralizadas.

“Como cada vez que terminamos una casa, hoy es un día especial para todos. Para quienes reciben la llave de su hogar, este momento quedará en la memoria y, para nosotros, es la satisfacción de estar haciendo lo que hay que hacer. Lamentablemente, no es la primera vez que nos encontramos en nuestra provincia con esto, casas que no se podían terminar o gestiones que no han tenido como prioridad la construcción de viviendas”, insistió el ministro, al mismo tiempo que destacó el rol clave que juegan las cooperativas y sindicatos para concretar los proyectos habitacionales que emprende el gobierno de Axel Kicillof.

“Una de las misiones que nos propusimos fue que las cooperativas y los sindicatos volvieran a hacer viviendas. En una provincia como la nuestra, en la que existen grandes dificultades para el acceso a la tierra, es fundamental que en ciudades prósperas como Tandil podamos asegurar el lugar para que los trabajadores tengan su vivienda. Y las cooperativas, los sindicatos y los municipios son nuestros principales socios en esta tarea”, resaltó el ministro.

Por su parte, el intendente Lunghi elogió el trabajo realizado por el gremio municipal y subrayó que la construcción de viviendas debe superar cualquier obstáculo político e ideológico: “Las casas no tienen color político, las casas tienen color de respeto y dignidad y eso me pone feliz. Deseo que este barrio siga creciendo y sigamos trabajando juntos”.

Las familias adjudicatarias de nuevas viviendas en Tandil.

Finalmente, Iparraguirre expresó: “Quiero destacar a nuestro ministro Agustín Simone, que estuvo desde el primer momento y se puso al frente de algo muy complejo como esto. Y también compartir con todos el privilegio de estar acá, siendo parte de este momento. Estas familias estuvieron tanto tiempo esperándolo y finalmente llegó. Suele hablarse del sueño de la vivienda propia, pero debería hablarse de derecho a la vivienda propia, no sólo sueño”.

Durante el acto, Simone también remarcó que avanzan los preparativos para iniciar próximamente la construcción de las primeras 156 casas en el barrio Parque Sans Souci, un proyecto que contempla en total unas 416 viviendas con fondos provinciales, en un predio que también contará con un sector destinado al programa Procrear, de Nación.

Créditos Buenos Aires Crea

Por otro lado, durante la jornada, que tuvo lugar en calle Dufau entre Corrientes y Catamarca, un total de 31 familias recibieron el crédito del programa Buenos Aires Crea, para ampliar o refaccionar su hogar.

“Esta línea de préstamos se creó para que aquellos que tienen casa, pero necesitan hacer una refacción o una ampliación, puedan acceder con facilidad. El día de mañana, quienes hoy están recibiendo su casa también podrán acceder a esta herramienta, porque nosotros queremos que se extienda en el tiempo”, afirmó Simone.

Uno de los beneficiarios, Néstor Rubilar, se mostró conforme con el préstamo y adelantó que lo utilizará para ampliar su casa, para brindar una mayor comodidad a sus hijos.

“Necesitamos ampliar para poder hacer los dormitorios de los nenes. Este crédito nos facilita un poco todo, porque hoy ahorrar o juntar el dinero, cuando todo va aumentando, es más difícil”, explicó.

Una de las familias que accedió al programa de crédito Crea.

Similar es el proyecto de Josefina Peralta, otra de las adjudicatarias del programa, que destinará los recursos a construir un dormitorio para uno de sus hijos.

“Le voy a hacer una habitación a mi hijo mayor, que ya es adolescente y necesita su independencia y comodidad. Es algo que vengo pensando hace más de tres años y en el circuito bancario se me hacía bastante difícil, por las condiciones que exigen”, admitió.

“Me anoté el año pasado a este crédito y me avisaron a principio de año que me había sido otorgado, así que estoy muy feliz. Mi hijo va a estar súper contento con su habitación, se la vengo prometiendo hace tiempo”, agregó.

El programa Buenos Aires Crea fue lanzado en 2022 por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia y consta de tres líneas de financiamiento para mejoras y ampliaciones del hogar.

De la actividad también participaron el delegado del Instituto de la Vivienda en Mar del Plata, Mariano Zurita, Stella Maris “Cacha” Cena y Mirta Piqueras, referentes de la asociación civil “De Corazón Tandilense”.