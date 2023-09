Casa del Puente: Katopodis reveló que evalúan “alternativas” para reabrirla al público en verano

Luego que la Municipalidad de General Pueyrredon declarara fracasado el segundo llamado de la licitación para contratar la realización de una obra complementaria que permitirá la apertura al público de la Casa del Puente, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, precisó que el área a su cargo se encuentra trabajando con el gobierno municipal en “alternativas” que permitan recibir visitantes este verano.

En contacto con 0223, Katopodis explicó que “estamos trabajando con la Municipalidad para garantizar que esa obra se pueda terminar y, hasta tanto se licite, se ejecute y finalice, estamos viendo qué alternativas tenemos para no perder el verano”. En ese contexto, el desafío es pensar cómo suplantar provisoriamente la obra complementaria a la refacción de la vivienda declarada Monumento Histórico Nacional, que constará de un módulo de acceso en el sector de Dean Funes y Quintana, el cual incluye oficinas, baños públicos y depósito.

En abril de este año y con la presencia del presidente Alberto Fernández, el gobierno nacional inauguró la refacción de la también conocida como Casa sobre el Puente, ejecutada directamente por el Ministerio de Obras. Sin embargo, para su apertura es necesaria la construcción del módulo de acceso, también financiado por Nación, aunque con su realización a cargo de la Municipalidad. “Es una obra muy rápida, muy chiquita, pero por algún motivo el municipio no puede concretar la adjudicación correspondiente”, se lamentó Katopodis sobre la intervención que tiene un plazo de ejecución de de seis meses.

Al momento, la Comuna realizó dos llamados licitatorios, donde en el primero, en junio, solo recibió una oferta, por lo que debió llamar a una segunda instancia, realizada en agosto. Como adelantó este medio, esta semana el intendente Montenegro firmó el Decreto 2133/23 donde también la declaró fracasada, debido a que la oferta de Jara Group no cumplió con todos los requisitos formales. “Queremos que en el verano esa Casa esté abierta a la comunidad, así que estamos buscando distintas variantes al caerse esta licitación”, enfatizó el ministro, que este jueves recorrió el Puerto de Mar del Plata y luego visitó un encuentro del movimiento Cuidadores de la Casa Común Chapadmalal.

Katopodis visitó Chapadmalal, donde Nación continúa con las obras de recuperación de los hoteles.

El complejo turístico y el futuro de la obra pública

Precisamente, desde el complejo turístico ubicado al sur de General Pueyrredon, Katopodis valoró el proceso de restauración de los hoteles que se viene implementando desde el gobierno nacional. “Lo a destacar es la continuidad del proceso de recuperación de este lugar declarado monumento histórico nacional. Todas las intervenciones que venimos haciendo son para que buena parte del complejo de Chapadmalal quede en condiciones y el 100% pueda ser utilizado, como ya estamos utilizando parcialmente una parte importante”, resaltó.

Tras la culminación de la refacción del Hotel 8, ahora se planea continuar con los trabajos el próximo año en caso que Sergio Massa sea electo presidente, de acuerdo a lo consignado en el proyecto de Presupuesto 2024. Con recursos del Ministerio de Obras Públicas, una obra será la refuncionalización y restauración del Hotel N°4, con $613 millones, y otra la puesta en valor del Museo Evita y la Hostería, con $261 millones. A su vez, el Ministerio de Turismo y Deportes financiará la puesta en valor del Hotel N°3, donde el presupuesto para 2024 es de $204 millones, mientras que en 2025 tendrá un fondo mucho mayor, de $3.690 millones.

Finalmente, el ministro se refirió a los debates en torno a la obra pública que se vienen dando en el marco de las elecciones. “El sector de Milei propone cerrar la obra pública, no cree en lo público y no cree en el Estado. Y en el de Bullrich está claro que no tienen un plan de desarrollo de obra pública, no lo hicieron cuando fueron gobierno en los cuatro años de Macri”, cuestionó sobre las dos alternativas opositoras.

A diferencia de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, “nosotros vamos a confrontar en el debate (presidencial del domingo) que la Argentina necesita más complejos como estos, más hospitales, más universidades, que no sobran las rutas, que no sobran las viviendas. Definitivamente tenemos que poder convencer a los marplatenses y argentinos que hay que elegir por una opción electoral que defienda y cuide la obra pública como lo hacemos nosotros”, concluyó.