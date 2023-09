Organizaciones Sociales piden un salario acorde al valor de la canasta familiar

Integrantes de los movimientos Teresa Rodríguez, Barrios Unidos en Lucha y OLP Resistir y Luchar marcharon este jueves por el centro de la ciudad para reclamar por un salario acorde al valor de la canasta básica familiar y el acceso a tierra y vivienda en el marco de una jornada nacional de lucha.

"Salimos a las calles a defender nuestros derechos y a visibilizar lo que está sufriendo nuestro sector de trabajadores desocupados y precarizados, como así también gran parte de la población", explicaron.

En este sentido, los manifestantes aseguraron que "mientras se disputan el poder entre los mismos de siempre que gobiernan para los empresarios y el FMI, están todos ajustando los salarios, la salud, la educación, una vivienda digna. Nos están cercenando el presente y el futuro", aseguraron.

"A la clase trabajadora no nos queda más que seguir peleando, luchando por no perder las conquistas y por seguir planteando que nuestras fuerzas y decisiones las demostramos en la calle y en unidad", agregaron al tiempo que aseguraron que no se resignarán "a un presente y a un futuro de hambre y miseria, como tampoco nos doblegaremos ante la represión", dijeron.

El reclamo además es en pedido de entrega de alimentos a comedores populares y a las familias y restitución de los programas Potenmciar Trabajo que fueron suspendidos.