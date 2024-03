La inflación sigue golpeando a las góndolas: bajó el consumo de papel higiénico doble hoja

La escalada inflacionaria sigue en marzo y las góndolas marplatenses lo reflejan con incrementos que alcanzan el 12%. Mientras los sueldos no suben a la medida de los precios, el consumo baja, afectando incluso a la higiene personal.

“Son varios los productos que pegaron una disparada infernal, el arroz, el café y el papel higiénico fue uno de ellos. Ya hace varios meses que viene teniendo aumentos permanentes con varias excusas no comprobables, que se necesitan insumos importados, que esos insumos aumentaron en dólares o que no se consigan los insumos. Entonces frente a la escasez, aumentan los precios sumado a los costos de logística, el costo de packaging y otros ítems”, expresó Gustavo Casciotti, titular de la filial Mar del Plata de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme).

Gustavo Casciotti, titular de Apyme MDP. Foto archivo: 0223.

En declaraciones a 0223, el también comerciante expuso que, en el caso del papel higiénico, “hay presentaciones que se fueron totalmente por las nubes, invendibles y la gente se fija en el precio y empieza a llevar el más barato. Eligen las marcas más baratas y si bien prácticamente aumentaron todas, es poca la diferencia que pueda existir entre una marca y otra”, dijo.

Suben los precios más que los salarios y hay retracción en el consumo. Foto ilustrativa:0223.

Y explicó: “Hay diferencia en cuanto a calidad, en cuanto a la textura, el color, si es hoja simple u hoja doble y de hecho hay presentaciones que prácticamente no tienen salida por los precios. La gente bajó la calidad, todavía no bajó el uso, porque de hecho se sigue vendiendo papel, pero apunta independientemente de la calidad de la marca a lo más barato. Prácticamente las presentaciones de 6 unidades no se venden más, ahora vienen todas, la mayoría de 4. Pero los que tienen muchos metros, habitualmente se dicen XX o XL, también han menguado su venta, lo mismo que los de hoja doble, prácticamente no se venden, la gente aunque en la proporción le termina resultando más caro”.

Para Casciotti, ante la retracción del consumo, las empresas montan distintas estrategias en el packaging. “Hay también mucho engaño en cuanto a la presentación del papel que parece un paquete abultado, pero resulta que está enrollado en forma floja, entonces la cantidad de metros es mucho menor y en la proporción te puede salir igual o incluso más caro que otro de más metros y mejor calidad. Lo cierto es que la gente está en una situación de desesperación frente al hecho de que no le alcanza la guita. Es cada vez más común ver que dejen el producto en la línea de caja, porque se dan cuenta que no pueden pagarlo", lamentó.