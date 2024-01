El polémico comentario de Tiago PZK sobre Argentina que las redes no perdonaron: "No lo recomiendo"

El trapero argentino Tiago PZK se volvió viral luego de las polémicas declaraciones sobre Argentina que hizo durante su viaje a Europa. En las últimas horas, el cantante hizo un descargo y respondió a la ola de críticas.

El cantante se encontró con fans en Francia, donde se encuentra por unos días, y un fragmento de la conversación se volvió viral. "Me encantaría vivir acá", se lo escucha decir al cantante, a lo que sus fanáticas contestaron: "Y nosotras en Argentina".

La respuesta del cantante no fue bien recibida, ya que entre risas declaró: "No te lo recomiendo".

De inmediato, las redes estallaron en contra del trapero: "Mamita, que desagradecidos que son estos con el país que te da la oportunidad de todo sin ser nada", fue uno de los comentarios.

Sin embargo, el artista no tardó en salir a aclarar sus dichos a través de sus redes: "Esa mierda primero que está sacada de contexto y segundo que cualquiera se da cuenta que es un chiste, cómo me voy a ir de mi país teniendo a mi familia y mi gente que es lo que más me importa, dejen de querer agarrar de punto a la gente por todo loco", declaró.

Además, dedicó un espacio en sus historias de Instagram para hacer un descargo y explicar lo sucedido.

Por otro lado, el trapero le contestó a un usuario que publicó el video en la red social X y escribió: "Publiquen el video entero donde digo que yo a mi país no lo cambio por ningún otro, yo muero acá donde nací, no saquen de contexto un chiste de mierda".