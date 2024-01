El oficialismo rechazó que el Concejo se declare ahora en contra de la eliminación del Inadi

El intento del gobierno de Javier Milei de derogar la Ley 24.515 que crea el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), en lo que se supone será su cierre ya que no se plantea una propuesta alternativa, tuvo eco en el Concejo Deliberante, donde el oficialismo frenó una declaración para que el órgano legislativo manifieste su “enérgico rechazo” a la iniciativa, a propuesta de Unión por la Patria.

El Artículo 348° de la Ley Ómnibus que esta semana comenzó a debatir la Cámara de Diputados de la Nación establece la derogación de la Ley 24.515 que en 1995 creó el Inadi, lo que motivó una presentación de la concejala Valeria Crespo (UP) para que el Concejo Deliberante exprese su “enérgico rechazo”. Ese expediente fue tratado este martes en la Comisión de Derechos Humanos que ella misma preside, donde Juntos por el Cambio le puso un freno al avance del proyecto y, gracias a la mayoría que detenta, lo dejó en comisión a la espera de cómo se resuelva el tema en el Congreso.

“Me genera cierta preocupación, pero también tenemos en claro que es algo que se discute en el marco de un proyecto de ley”, expresó el concejal Daniel Núñez. El presidente del radicalismo marplatense recordó un acuerdo político que tienen los concejales de no declarar beneplácitos o repudios a proyectos de ley, para de ese modo no atestar de propuestas de este estilo a la labor del Concejo Deliberante.

Ariel Ciano (Frente Renovador) le replicó que más allá de ello, con las modificaciones propuestas en el Régimen Federal de Pesca se avalaron acciones institucionales en contra del proyecto contenido en el mismo paquete de leyes. “Hubo una expresión política porque es un tema relevante. También se podría haber dicho ´esun proyecto, que no digamos nada, veamos qué se resuelve´. Hay que expresar al menos preocupación por lo que puede suceder”, enfatizó.

Crespo enfatizó la importancia de mantener abierto el Inadi. Foto: 0223.

Núñez remarcó que en ese caso el expediente también quedó en comisión y también aclaró que el bloque necesita estudiar con mayor profundidad dicho apartado de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Liberación de los Argentinos. "El artículo dice derogar la ley 24.515, no hay mucho que estudiar", lo apuró Crespo.

Desde el Pro también plantearon cautela, a la espera de cómo se resuelva el tema en el Congreso. “El ministro de Justicia (Mariano Cuneo Libarona) dijo que no iba a desaparecer, el proyecto de ley posiblemente sea modificado. Habría que esperar un poco más, la ley no se trató, no sabemos qué va a pasar. Estamos adelantándonos a algo que tal vez ni siquiera ocurra”, expuso Julián Bussetti. La Coalición Cívica se mostró en sintonía: “tenemos que dejar que el Congreso haga su trabajo, seguro si hay algo que está perjudicando a la lucha contra la discriminación se va a modificar. Marcarle la agenda al Congreso con una expresión desde un Concejo Deliberante no sé si es la forma más indicada”, argumentó Guido García.

“Las personas vulneradas en sus derechos se verían gravemente afectadas”

Más allá de la postura en torno a si expresarse ahora o hacerlo en caso que efectivamente la ley sea derogada, la autora del proyecto enfatizó la gravedad que representa la sola presentación del proyecto de parte del presidente Javier Milei. “Proponen la eliminación de este organismo y entendemos que las personas vulneradas en sus derechos se verían gravemente afectadas al no tener un organismos al cual acudir”, manifestó Crespo.

La eliminación del organismo que cuenta con delegaciones en el interior del país, Mar del Plata incluida, sería “un gran retroceso en relación a los Derechos Humanos y al amplio trabajo que se viene haciendo en nuestro país. El Inadi fue creado después de los atentados a la Embajada de Israel y la Amia, donde hubo un gran consenso social para la creación de este instituto”.