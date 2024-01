Montenegro sobre el movimiento turístico: "Tenemos números similares a los de enero del 2023"

En medio de un encuentro desarrollado entre intendentes de partidos de la costa y el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, el intendente Guillermo Montenegro analizó los números que trae la temporada 2024 hasta el momento y remarcó que lo más importante fue prever el trabajo con tiempo. "Hoy nos reunimos para hablar de muchas cosas, entre ellas, el turismo. Puntualmente, nosotros resaltamos el trabajo en conjunto que se hizo con la Provincia de Buenos Aires en el cuidado de la nocturnidad", sostuvo.

En ese sentido, el mandatario comunal contó que empezaron a desarrollar un plan entre septiembre y octubre, y que hoy se ven los resultados: "Esto generó la posibilidad de tener una noche cuidada y hacer crecer el rango de edad de los que nos visitan. Cuando comenzamos antes de la pandemia había un 34% o 35% de visitantes por debajo de los 40 años, hoy es más del 45%", celebró.

Para Montenegro, la articulación con los privados fue fundamental.

A su vez, Montenegro aseguró que la ciudad tuvo un diciembre histórico y que las cifras de 2024 deben ser tenidas en cuenta: "Estamos ante una primera semana de enero con números similares a los del año pasado, si bien es difícil comparar porque el 24 y 31 de diciembre fueron fines de semana largo. Lo que se está viendo es que el que viene a la ciudad busca una experiencia distinta, con la nocturnidad, las fiestas, los eventos, la gastronomía, el surf, o los parques de agua; es decir, no llega solamente a estar en un lugar con costa, mar, sierra o laguna, sino a buscar algo diferente".

Para eso, el intendente subrayó que, al acortarse los tiempos de estadía, fue fundamental el trabajo con el sector privado para generar más de 200 eventos durante enero. "Yo creo que esa fue una de las mejores decisiones, que hace más de 4 años venimos trabajando y hoy da frutos en un contexto que puede llegar a ser complejo pero que en definitiva tiene como resultado la concurrencia de la gente a nuestra ciudad", manifestó Montenegro y enfatizó: "Esto le genera laburo al marplatense, que es lo más importante de todo esto".

Luego del encuentro con intendentes, el jefe comunal realzó el trabajo en conjunto que realizan con ciudades vecinas: "Siempre hablamos; lamentablemente estos días estuvimos más presentes con Miramar por el tema del temporal, pero estamos siempre conectados y esto me parece muy bueno. Todo lo que hace uno lo replica en otro lado, y es clave para que todos tengamos una temporada de lo mejor que se pueda hacer en el contexto que está habiendo en la Argentina".

El jefe comunal destacó el trabajo en conjunto con Provincia por la seguridad y nocturnidad.

"El año pasado fue el mejor año que tuvimos en la historia con más de 9 millones de visitas, diciembre fue muy bueno y enero, en lo que tiene que ver con los distintos públicos, es bueno. No puedo hablar del consumo, a mí no me gusta mentir, pero la verdad que vemos un gran movimiento de jóvenes, se ha apuntado a eso. Es importante el trabajo que se hace en conjunto con las fuerzas provinciales, con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, con la Gendarmería, con Prefectura, con el SAME municipal y provincial, con Defensa Civil, con Tránsito, porque en la nocturnidad, estamos teniendo una especie de Boca-River todas las noches en nuestra ciudad y eso requiere tener coordinación con todas las áreas municipales", finalizó Montenegro.