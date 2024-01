Disparos e intento de robo en reconocido parador de ruta 2

Un intento de robo ocurrió pasado el mediodía en el parador Atalaya, ubicado en el kilómetro 113 a la altura de Chascomús. El clásico sitio de descanso para marplatenses y turistas que viajan a través de la ruta 2 es uno de los lugares más concurridos a esta altura de la temporada, por lo que el hecho generó pánico entre la concurrencia.

Cerca de las 13, un matrimonio arribó al lugar a bordo de un Volkswagen UP para almorzar. Mientras el padre se bajaba del coche y se disponía a ingresar al predio, la mujer comenzó a alertarlo aún dentro del vehículo. Al grito de "me roban, me roban", la víctima advirtió a dos policías que custodiaban la zona.

Los efectivos se acercaron rápidamente al vehículo y advirtieron la presencia de al menos dos delincuentes que apuntaban a la mujer con un revólver. Allí comenzó un intercambio de disparos que dejó como saldo a uno de los ladrones baleado en el abdomen.

Luego del intento de robo, el delincuente herido fue trasladado al Hospital Municipal de Chascomús y se encontraba en grave estado de salud. Mientras tanto, el cómplice huyó del lugar tras el tiroteo y se lo busca intensamente por la zona. Se desconoce si ambos tenían movilidad, por lo que se analizan las cámaras de seguridad del lugar para ver cómo arribaron allí y si hay algún vehículo para rastrear.

La mujer agredida por el intento de robo también fue atendida por personal sanitario a bordo de una ambulancia, debido a la crisis nerviosa que sufrió tras el ataque.