Robó una zorra hidráulica y mercadería de una verdulería y la escondió en un baldío
Tiene 31 años. Lo atraparon tras un llamado al 911. Se le formó una causa por robo agravado y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un llamado a la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911 permitió aprehender este lunes a un hombre de 31 años que forzó el acceso a una verdulería y sustrajo una zorra hidráulica y mercadería que escondió en un descampado.
Fue personal de la comisaría decimosexta el que arribó en horas de la madrugada al local ubicado en la avenida Polonia al 1900 al que ingresó un ladrón tras saltar un portón de casi dos metros de altura y forzar la puerta de acceso al local.
El sujeto fue aprehendido de urgencia t en un descampado hallaron la zorra mecánica y la mercadería para ser restituída.
Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, el fiscal Carlos Russo dispuso la notificación de causa por robo agravado y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.
