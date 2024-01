Desesperado reclamo frente a Ioma: "Nos morimos en la calle"

El difícil panorama que están viviendo los afiliados a Ioma derivó en protestas por parte de diferentes sectores vinculados a la obra social. Pasaron abogados, empleados municipales y kinesiólogos por la puerta de la sede de la obra social para manifestarse. "La situación es realmente tremenda. La falta de respuesta es total, ante un reclamo que se viene haciendo de distintos sectores. Hoy, principalmente somos docentes y jubilados", le respondió esta mañana a 0223 Nadia Martín, delegada de Suteba.

"Esto llegó al límite de no tener dónde atendernos. Una compañera me comentó que hace seis días se está deshidratando y no hay camas. Todo el gobierno es responsable: nos morimos en la calle", dijo de manera contundente Martín. A su vez, la delegada se solidarizó con los trabajadores de la salud: "Los dueños de las clínicas se están aprovechando de la situación. No les importa nuestras vidas ni la de los profesionales de la salud, que también son víctimas".

Otro de los temas: la falta de anestesistas.

Por último, declaró frente a los micrófonos de este medio que "hemos dejado cartas para abrir un diálogo, para que nos digan a dónde va nuestra plata. No se dignaron a llamarnos. Por eso la bronca e indignación". Una explicación del desesperante reclamo de los afiliados a Ioma, que esperan una solución urgente a un problema que impacta directamente en su salud.