La MLS busca que los fanáticos puedan vivir nuevas experiencias

Teniendo en cuenta el crecimiento acelerado de la liga norteamericana de fútbol (MSL) con la llegada de estrellas de nivel internacional como Lionel Messi hace algunos meses, la organización busca darle nuevos beneficios a los seguidores.

Esta iniciativa tiene como objetivo dar forma al futuro del deporte a través de tecnologías avanzadas para ayudar a desarrollar la próxima generación de atletas, mejorar la experiencia de los aficionados e impulsar el crecimiento continuo de la liga y sus clubes.

MLS Innovation Lab es el reciente invento de la liga que le ofrece a las empresas y a los fanáticos la posibilidad de probar sus productos en entornos reales en todo el ecosistema de la liga, incluyendo MLS next fest, Generation Adidas Cup, MLS Next Cup y el MLS Next All-Star Game.

Este método que llevará a cabo la competencia norteamericana cuenta con la participación de seis empresas muy grandes a nivel mundial. Una de ellas es la española A-Champs, basada en el sistema de entrenamiento cognitivo y técnico para deportistas de todos los niveles.

Si el producto continúa creciendo positivamente, la intención es continuar agregando empresas que estén dispuestas a ingresar en la familia MLS.