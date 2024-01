Para replicar: un intendente dejará de cobrar estacionamiento medido por el contexto económico

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, anunció este jueves por sus redes sociales que se dejará de cobrar el estacionamiento medido en esa localidad en el marco del complejo contexto económico y tras reunirse con comerciantes.

“Quiero comunicar que he decidido suspender el estacionamiento medido, me he reunido muchísimo con comerciantes que se ven muy afectados por las medidas nacionales, donde los aumentos han sido brutales”, aseguró.

“Teníamos que aumentar mucho el valor del estacionamiento, lo que iba a perjudicar a muchos de los comerciantes que me vinieron a ver”, dijo Zurro, quien recalcó que se preservará la fuente laboral del personal que estaba afectado a ese trabajo, quienes serán reubicados en distintas dependencias municipales.

“Saben que pueden contar conmigo, que voy a tomar todas aquellas medidas que puedan beneficiar al pueblo de Pehuajó”, remarcó.