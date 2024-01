Luciano Pereyra emocionó "hasta el alma" a marplatenses y turistas

Ya es un clásico en el verano marplatense: desde hace cuatro años cada último fin de semana de enero las inmediaciones del Estadio Polideportivo Islas Malvinas es testigo de la "fiebre lucianera" y alrededor del predio se ven vinchas de Luciano Pereyra, remeras con la cara de Luciano Pereyra, gorros, Pilusos, viseras, banderas con la cara de Luciano Pereyra, vinchas de flores lumínicas, grupos de mujeres con remeras idénticas casi uniformadas hacen pacientemente la fila para ingresar al lugar en el que su ídolo realizará una presentación que promete estar "llena de.sorpresas". A ellas se suman mujeres de vestido largo y tacos, mujeres con abanicos y peinados hechos especialmente para el evento, hombres que "van a acompañar" y jóvenes con cartulinas con frases dedicadas al intérprete de "Soy un inconsciente".

Desde hace 25 años, Luciano Pereyra ocupa un lugar de privilegio entre los grandes de la escena nacional a fuerza de talento y resiliencia. Un tanto alejado del folklore -ritmo con el que inicio su carrera- el ahijado artístico del recordado Horacio Guarany pisa fuerte y elige combinar baladas con ritmos urbanos fusionados con aires andinos y,consciente de lo que genera en el público femenino se anima a sambar sobre el escenarios y hacer delirar a las miles de fanáticas que quieren tener registro en sus celulares de cada momento del recital que durará una hora y media.

En esta oportunidad, el cantante eligió una propuesta naif desde lo visual, dejo de lado el 3D de otros años y apostó a fondos de mariposas, margaritas y girasoles para acompañar cada uno de sus temas en las pantallas gigantes.

El show comenzó minutos después de las 21:30 con un público que hacía notar su impaciencia con gritos ensordecedores ante cada movimiento que se veía sobre el escenario. Con el apagón, los gritos se intensificaron y solo se acallaron luego del saludo del músico a sus fans.

Para inaugurará la velada, el artista eligió "Si te vas", la "cumbia lucianera" y "Una mujer como tú". El público responde coreando a gritos cada tema, aplaudiendo y bailando delante de su silla .

El primer bloque del recital es sólido. Una seguidilla de temas bailables que se completa con "Te estás enamorando de mi", "Chaupi Corazón" -único tema folklórico de la noche- y "El vestido rojo".

La noche sigue con "Sin testigos", "Enséñame a vivir sin ti", "Tu mano", "Si no es muy tarde" y "Perfecta". Apagón.

El retorno de la luz trae consigo años invitados de la noche: La Konga pisa el escenario y empiezan a reversionar temas del último tiempo de Luciano Pereyra al ritmo del cuartetazo. Son de la partida "Si te vas" y "Celos" y levantan al público mié tras que Pereyra agradece el "llevarle alegría a la gente en momentos difíciles". Una vez que Pablo,Nelson y Diego abandonan el escenario, el show sigue por si carriles normales.

Es el momento de mostrar todo su caudal de voz, aunque sabe que no tiene necesidad de demostrar nada y asegura que espera que su garganta este a la altura del cariño que el público le demuestra y comienza un midley interminable en el que hilvana "Seré"- "Tu dolor"- "Es mi culpa"- "Cuando te enamores"- "Perdóname"- "Que no se te olvide" y "Así, así". El público no para de aplaudir ante la versatilidad demostrada por el intérprete de "Memorias de una vieja canción".

Para el final, Luciano deja- con cambio de vestuario incluido- "Porque aún te amo"; "Quédate conmigo"; "Que suerte tiene él" y tras lanzar sobre el público cuatro grandes pelotas inflables con la leyenda "Hasta el alma", cierra el show con una contundente interpretación de "Como tú" junto a una lluvia de papel picado.