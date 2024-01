“Mi hijo no va a volver, pero yo quiero que el asesino pague lo que tiene que pagar”

Familiares de Jesús San Millán, el hombre asesinado la mañana de Navidad cuando quiso separar a dos personas que se peleaban en el frente de su casa en el barrio Juramento reclamaron este jueves en Tribunales por el avance de la causa que tiene al acusado del hecho alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Marcela, la madre de la víctima, encabezó la presencia en Tribunales para reclamar Justicia a la espera de la pericia que se hará al arma secuestrada en la casa de Fabián Acosta para confirmar que fue la empleada en el homicidio. Más allá de esa tarea pendiente, en la investigación a cargo del fiscal Leandro Arévalo no hay dudas sobre la responsabilidad del imputado a partir de las múltiples declaraciones de testigos.

La madre de la víctima encabezó el reclamo.

“Mi hijo fue a separarlos nada más, porque estaban peleando, son conocidos del barrio y todo cuando Acosta le pegó con un celular la cabeza, mi hijo se fue a defender y el otro sacó el arma que tenía en la cintura y le disparó”, detalló.

Según la mujer, el imputado dijo “esta va a te caber” antes de disparar e irse de la vivienda ubicada en William Morris y Lanzilota. Horas más tarde, personal de la comisaría quinta, localizó un vehículo Fiat Siena que pertenecía al atacante a un kilómetro de distancia del lugar y lo detuvieron en inmediaciones de Vucetich y Calabria.

“Queremos que se haga justicia, que él pague lo que tenga que pagar. Mi hijo no va a volver, pero yo quiero justicia. Estamos esperando ahora la pericia del arma que secuestraron”, agregó.

La mujer recordó que su hijo era jefe de familia, tenía cuatro hijos y era filetero. “Dejó dos hombres y dos mujeres que no tienen a su papá y lo van a extrañar siempre. Mi hijo no va a volver, pero yo quiero que pague lo que tiene que pagar: el que mata, que no salga”, agregó.