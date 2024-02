El ollazo nacional repercutió en Mar del Plata y cada vez más gente pide en los comedores

Continúan los reclamos por una situación que no da tregua ni mucho tiempo. Es una emergencia, faltan los alimentos y los colaboradores que antes le daban una mano económica a comedores y merenderos hoy ya no pueden hacerlo por la pérdida de su poder adquisitivo. Frente a esto, en Mar del Plata se organizó un ´ollazo´.

"Estamos en una jornada que es una réplica a la jornada nacional que se hizo en el día de ayer desde nuestro sindicato, la Utep (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular). Es una jornada de lucha por la situación que estamos enfrentando las organizaciones sociales. Hoy uno de los ajustes que está tomando el gobierno de Javier Milei es quitarle la entrega de alimentos secos, que no se la quita las organizaciones claramente, sino que se lo está quitando al pueblo que vive en los barrios populares", le dijo Agustín Verdun a este medio.

Los carteles en el reclamo de los comedores. Foto 0223.

La medida llevada a cabo en Colón y Paraguay, se enmarca en el reclamo ´en contra del ajuste del presidente Javier Milei hacia el pueblo argentino´. Con una escases de alimentos marcada, Verdun agregó: "Nuestros merenderos no tienen la posibilidad de brindarles ayuda alimentaria a los vecinos que todos los días se quieren sumar a los comedores, cada día tenemos más vecinos que se quieren sumar a la entrega de viandas y estamos en una situación en la cual no se nos está entregando alimentos. Desde el gobierno nacional y el gobierno municipal no nos están dando ningún tipo de respuesta".

Las organizaciones sociales en movilización. Foto 0223.

En Mar del Plata se estima que funcionan más de 100 comedores y merenderos. Se necesitan recursos y cada vez más, debido a la demanda que incrementa en relación a la cantidad de gente que se suma para pedir un plato de comida. Brutal, feroz y angustiante. Así se siente el ajuste en los barrios populares.