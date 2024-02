Protesta de comedores: "Mar del Plata cumple 150 años y hay 50 mil familias que no tienen qué comer"

En el marco de una protesta a nivel nacional, organizaciones piqueteras realizan desde este mediodía un corte total sobre la costa, frente al exasilo Unzué, para reclamar al estado por la falta de asistencia alimentaria a cientos de comedores y merenderos de Mar del Plata.

Frente a la puerta de la sede de Desarrollo Social de Nación (hoy Capital Humano), Julia Vázquez, referente del movimiento Cuba MTR, cuestionó al gobierno de Javier Milei por la falta de políticas a los sectores más carenciados de la ciudad. "Ahora viene gente a los comedores que no les alcanza con las changas", reclamó.

En ese contexto, la dirigente aclaró que la falta de entrega de alimentos a comedores y merenderos "viene desde el anterior gobierno pero en los dos últimos meses se profundizó" y sostuvo que hoy "un alimento que es fundamental en estos momentos de inflación y tarifazos" y cuestionó al gobierno recientemente electo "porque nos están arrasando política y económicamente".

"Ni siquiera hay una mesa de diálogo porque no hay nadie responsable para sentarse a debatir estas cuestiones que son más que fundamentales. Ahora Capital Humano se centra en 200 pero hay más de 500 comedores en toda la regional. Son las organizaciones sociales que mantienen los comedores en diferentes barrios, por lo cual no podemos tener funcionamiento ya que no recibimos alimentos. Miles de familias que están pendientes de esa comida diaria", alertó a 0223 la referente piquetera.

Piqueteros cortaron el acceso norte: piden alimentos a merenderos. Foto: 0223.

Patricia Rosales del MTR Cambio Social, agregó: "Se viene dando y estamos recibiendo también a vecinos que tienen un trabajo, tienen una changa, pero obviamente le está costando llevar el plato de comida a su mesa, por esta inflación brutal que estamos viviendo".

A su lado, Walter Orozco del Polo Obrero, cuestionó la figura del ministro de Finanzas. "Nos acusa de ser gerentes de la pobreza, pero Caputo generó 2,5 millones de pobres. Él es el gerente", dijo y añadió que en "150 años de Mar del Plata muestra que tenemos una ciudad que tiene 250 comedores, y estamos hablando de 50.000 familias que tienen que ir a un comedor, y para colmo, no están recibiendo los alimentos", lamentó.