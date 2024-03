35 minutos y 4.905 palabras: el discurso completo de Montenegro

Buenos días a todos.

Una vez más me toca estar acá, como Intendente de General Pueyrredon, en el acto de apertura de sesiones del Honorable Concejo Deliberante.

Este es el primer año de mi segundo mandato, luego de que los marplatenses y batanenses me honraran nuevamente con su voto. Por eso no esperen muchas diferencias con lo que vengo diciendo durante los últimos 4 años. Mi visión de ciudad y de gobierno sigue siendo la misma.

Quiero comenzar exactamente con las mismas palabras que usé el año pasado para empezar mi discurso en este mismo lugar:

“Los gobiernos prohibicionistas, paternalistas, que ponen trabas constantemente no van más. Necesitamos gobiernos valientes y que no le teman a los cambios. Necesitamos gobiernos que entiendan que de la sinergia entre lo público y lo privado salen cosas maravillosas. Que estén convencidos que hay que eliminar la burocracia para liberar las energías creativas de la sociedad. Que entiendan que el aumento de la oferta, sea en el rubro que sea, no solo genera un movimiento multiplicador en la economía, sino que también le da a la gente la libertad de elegir y genera competencia. Que sepan que tienen que someterse sin problemas al control ciudadano, a través de la transparencia en los datos y en las rendiciones de cuentas. Que sean absolutamente austeros, con números ordenados y con tendencia a que el impacto impositivo sea cada vez menor”.

No es algo nuevo, no es una ola a la que me subo. Desde el primer día de mi gestión estoy convencido de esto y lo sigo estando hoy, 4 años después.

Porque creo fervientemente en la coherencia como valor. Coherencia que también se traduce en la unidad de un equipo de gobierno representado por distintos espacios políticos que trabajan en conjunto desde el inicio de mi gestión, tanto desde el ejecutivo como desde el legislativo, y que es ejemplo en el resto de la Provincia y probablemente del país.

Por eso quiero agradecer especialmente a todos ellos, que me acompañan en esta inmensa responsabilidad.

No es un simple discurso, no me eligieron para ser comentarista o docente: son cientos los ejemplos de políticas públicas que todos los marplatenses y batanenses aplicamos en estos últimos 4 años basados en estos conceptos.

No voy a mencionar muchos de esos ejemplos hoy, porque pueden buscarlos en mi discurso de apertura de sesiones del año pasado. Y del año anterior. Y del año anterior a ese.

Pero los resultados se ven, y son concretos. Porque estoy convencido que este es el camino.

No me creo un iluminado. No creo tener la verdad revelada. Mis decisiones siempre están basadas en la escucha: a la gente, a mi equipo y también a la oposición.

Un ejemplo concreto de esto es la ordenanza que regula el destino del Fondo de Promoción Turística. Por pedido de toda la oposición se modificó el uso del mismo y hoy solo puede ser utilizado en su totalidad para promocionar Mar del Plata.

Quizá mis prioridades hubieran sido otras, relacionadas a obras y a aquellas cuestiones que me piden todos los días los vecinos cuando nos encontramos en la calle. Pero me explicaron y entendí que, más allá de que el fondo fue creado y financiado por privados solo para eso, los beneficios de promocionar la ciudad se traducen directamente en empleo para los marplatenses. Y no hace falta que les diga que el desempleo siempre fue uno de los principales problemas de nuestra región.

Porque se puede escuchar y ser firme sin que esto sea una debilidad. La escucha sirve para tomar mejores decisiones, y la firmeza comienza a ser importante una vez que las tomamos. Porque ser firme en decisiones que no están basadas en la escucha puede llevar a situaciones peligrosas. Y esa no es mi forma.

A mi solo me hace enojar, y mucho, cuando alguien pone palos en la rueda por una cuestión política o electoral. Sea del partido que sea.

Ahí no me interesa escuchar.

Nunca entendí ni quiero entender cómo una persona con responsabilidades de gestión pública puede pensar que yéndole mal a un gobierno puede conseguir una ventaja electoral. Esa miopía absurda no toma en cuenta, o no le importa en realidad, que en el medio está la gente. La consideran sencillamente “daño colateral” en una carrera de egos y de intereses. Y eso, sinceramente, me da asco.

Porque no se trata de si la idea viene de un espacio político u otro. Se trata de si esta idea va a beneficiar o no a nuestros vecinos. No es la lógica amigo-enemigo la que va a sacar adelante a nuestra ciudad, a nuestra Provincia ni a nuestro país.

Y en Mar del Plata vamos a seguir trabajando con todos los que aman a la ciudad, con todos los que quieren que a General Pueyrredon le vaya bien. Como lo hicimos desde el primer día.

Tengan la seguridad de que me voy a seguir haciendo cargo de los problemas. Por eso, ante un reclamo no me importa si es jurisdicción de Nación, Provincia o del Municipio, no me interesa echar culpas. Porque en el medio está la gente.

Y lo dije mil veces cuando hablamos de la desocupación. Mil veces me dijeron: no te metas en eso, que es un problema de la macro, que no se puede resolver desde el Municipio. Y me metí, porque entendí desde el primer día que era un problema que sufrían los marplatenses y que teníamos que hacer algo para, al menos, intentar resolverlo.

Lo mismo pasa en temas de seguridad donde podría escudarme en el hecho de que no contar con fuerzas propias del Municipio. Pero no lo hago, elijo coordinar acciones con todas las jurisdicciones que tienen que ver con el tema para encarar soluciones a uno de los principales problemas de los vecinos.

Porque la solución no es tirarse la pelota uno a otro. Los que tenemos responsabilidades de gobierno no podemos solucionar solo los problemas que nos competen directamente y desentendernos del resto.

Pensemos en salud, por ejemplo. La atención primaria es una responsabilidad del gobierno municipal, mientras que los hospitales son responsabilidad del gobierno provincial y nacional. Pero eso no quiere decir que me desentienda del estado de los hospitales de nuestra ciudad o del problema que se suscitó con IOMA en el último tiempo. Siempre voy a trabajar para intentar ayudar y dar respuestas. Porque la salud de los marplatenses y batanenses es una sola, no reconoce jurisdicciones.

Estamos atravesando momentos complejos y duros como país. Resultado de años de irresponsabilidad, derroche, de prioridades cambiadas. De no pensar en la gente sino en cómo ganar elecciones.

El año pasado asistimos a la mayor exposición de esa estrategia burda a nivel nacional y hoy estamos pagando las consecuencias. En nuestras ciudades, en nuestros barrios y en nuestras casas. Que nadie se rasgue las vestiduras ni se haga el desentendido.

En el 2023 la gente votó claramente un cambio en Argentina: porque una vez más demostraron que las estrategias burdas no los engañan. Los argentinos nos cansamos de las mentiras, del doble discurso, de los privilegios, de las dificultades constantes para poder progresar a base de esfuerzo, trabajo y honestidad. Del tobogán constante en que se transformaron todos los indicadores sociales, económicos y de calidad de vida en nuestro país.

Hoy todos tenemos que ayudar a que la Argentina se encauce. Porque, como dije antes, en este barco estamos todos los argentinos.

Comparto plenamente que hay que ordenar al Estado, que hay que terminar con los privilegios de la política. En la eliminación de todas las distorsiones que se generaron a lo largo de estos años, que fueron muchísimas.

Mi gobierno desde el primer día se caracterizó por la austeridad. Siempre busqué tener las cuentas ordenadas, estableciendo prioridades claras, escuchando a los vecinos y llevando soluciones concretas. Usando el sentido común y estando en la calle para entender las distintas realidades.

Pero es obvio que los que entienden que el Estado puede ser irresponsable van a criticar, total la cuenta la pagan los ciudadanos.

También combatimos los privilegios de la política. Ejemplos abundan, como la reducción del sueldo de los políticos desde el primer día, pero no quiero perder el tiempo en una enumeración de logros pasados. Quiero mirar y hablar del presente y futuro.

Como dije, el presente es duro. La inflación se come el bolsillo de todos. Esa es la principal tarea que hay que solucionar, y en esa tarea todos tenemos la obligación de ayudar.

No le tengo miedo a ser aún más austeros: en los últimos 4 años logramos avances en este sentido, con creatividad en la búsqueda de recursos, apoyándonos en el sector privado. Hasta vendimos chatarra para poder comprar una nueva planta de asfalto!

Tampoco tengo miedo a ser estricto.

Y vamos a ser aún más estrictos de lo que ya fuimos con la política de personal y horas extras. Vamos a reformular los servicios que no sean indispensables y buscaremos constantemente la colaboración de los privados para hacer más eficiente la administración pública y bajar los gastos de la plata que es de los contribuyentes. Nos pondremos más creativos.

Quiero dejar una cosa en claro a todos los vecinos: siempre me van a encontrar del mismo lado, defendiendo sus intereses y los de la ciudad. Porque para eso me votaron.

Hemos visto en el pasado que en infinidad de ocasiones el interior de la Argentina no es escuchado y se toman decisiones desde un escritorio en el AMBA. Eso lleva a situaciones muchas veces injustas para las distintas regiones, como la de Mar del Plata.

Sepan que no tengo miedo a pararme delante de quien sea y reclamar lo que nos pertenece a todos los marplatenses. Mucho más cuando se trata de injusticias.

Y es injusto que siendo los que aportamos el 3.86 del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires, solo recibamos el 2.14. No puedo quedarme callado cuando sé perfectamente que damos 100 y nos devuelven 55, mientras privilegian otras regiones como el AMBA por sobre mi ciudad.

Porque además, la Provincia de Buenos Aires hace décadas que tampoco recibe lo que le corresponde a los bonaerenses en su conjunto por parte de Nación. Con lo cual somos doblemente perjudicados.

Tampoco tengo miedo de reclamar ante quien sea cuando hay decisiones que pueden afectar a mis vecinos o la ciudad. Venga de quien venga la decisión. Lo hice en mis primeros 4 años de gestión y lo seguiré haciendo en los próximos 4 años.

Porque cuando analizo una determinada propuesta, lo hago como lo hice siempre, como me enseñó mi viejo: con sentido común y racionalidad. Lo hago escuchando, analizando y viendo como afecta los intereses de la ciudad y los vecinos. No me importa de quien viene. Si creo que es racional y tiene sentido común, la voy a apoyar con toda la firmeza necesaria. Así lo hice cuando fui fiscal, cuando fui juez, cuando fui ministro de seguridad y lo sigo haciendo ahora como intendente.

Yo no voy a cambiar porque me convenga políticamente. Repito: creo en la coherencia, que no es lo mismo que rigidez mental o dogmática.

El año pasado, en este mismo recinto, les mencioné un objetivo que teníamos: consolidarnos nuevamente como una ciudad atractiva para los jóvenes, que se encontraran con una Mar del Plata activa, llena de ofertas, de espectáculos y eventos que también generaran empleo en el sector.

Hoy los resultados están a la vista: en una temporada en la que claramente las cosas iban a ser más difíciles, tuvimos noches en donde más de 200 mil jóvenes elegían las propuestas marplatenses para disfrutar.

Pero para que todo esto ocurra el trabajo coordinado es fundamental: con las fuerzas de seguridad, con quienes trabajan en las ofertas y propuestas de nuestra región, con quienes viven y laburan en Mar del Plata y con la promoción del turismo de eventos, reuniones y actividades durante todo el año.

Pero la intención acá no solo es atraer visitantes, sino gestionar el turismo y la cultura de una manera que sea eficiente y sostenible. Que no quede solamente en un fin de semana largo y efectivamente se traduzca en movimiento y trabajo los 12 meses del año, que la cultura alcance a todos los barrios de nuestra ciudad.

Para esto:

- Seguimos impulsando, junto a los privados, la programación de eventos que promuevan el movimiento a nivel regional durante todo el año.

- Generamos 10 programas educativos para que los chicos de todos los barrios puedan acceder a la cultura.

- Tenemos los museos abiertos todos los días y vamos a crear circuitos culturales para potenciarlos.

- Vamos a seguir profundizando la integración público-privada para mejorar nuestros espacios culturales, apostando siempre a generar más y mejores propuestas para la región.

La seguridad es una prioridad que tenemos en nuestra gestión desde el primer día. Porque, como ya lo dije muchas veces, no soy una persona que le escape a los problemas o que tire la pelota para otro lado, porque sé que es una preocupación de los vecinos. Y el trabajo en conjunto entre las diferentes áreas que componen a la seguridad es fundamental.

No podemos ignorar el contexto actual de nuestro país y mirar para otro lado suponiendo que no pasa nada. Porque pasa. Es justamente por eso que tenemos que seguir trabajando y afianzando una red interdisciplinaria.

Y esto es tanto para afuera como para adentro: articulando Seguridad, Defensa Civil, Patrulla Urbana, el Centro de Operaciones y Monitoreo, Tránsito, Guardavidas, la Policía de la Provincia, UTOI, SAME, Inspección General, Prefectura, Bomberos, Policía Federal y todas las áreas que finalmente hacen que podamos abordar un programa de Gestión Integral del Riesgo acorde a las necesidades de nuestra región.

Y, como venimos insistiendo año a año, la tecnología tiene que ser nuestra principal aliada en materia de seguridad y trabajamos de forma permanente para tener cada vez más recursos.

El trabajo conjunto, ordenado y coordinado de estas áreas es también lo que permite que podamos estar a la altura para enfrentar cualquier tipo de emergencia en nuestra ciudad.

Y es desde este aspecto también que trabajamos en la atención primaria de la salud.

Cuando llegamos teníamos solo cinco ambulancias y tercerizábamos el servicio: hoy tenemos 10, y cuatro nuevas bases que se suman a las cinco que ya existían para que cada vez haya más y mejor asistencia.

Tanto estas nuevas bases, que están ubicadas en distintos barrios, como las ambulancias que se sumaron, son fundamentales para poder estar más cerca de los vecinos y llegar más rápido a cualquier parte de la ciudad.

En este sentido seguimos profundizando el trabajo del dispositivo Salud en tu barrio. Porque es la forma que tenemos de llevar la salud a toda la ciudad; de no esperar a que nos lleguen los problemas para resolverlos, sino de salir a buscarlos para brindar esa asistencia lo más cerca posible de la casa de los vecinos.

Es en esta misma línea que este año vamos a sumar un nuevo dispositivo centrado en la promoción y prevención de enfermedades. Y será con el mismo espíritu: estar en la calle y trabajar por lo que le está pasando a la gente.

También vamos a avanzar con las obras del CEMA de Batán, una deuda muy grande que teníamos con los vecinos de la región. Con el Centro de Salud 2 y la finalización del CAPS de Belisario Roldán.

En septiembre del año pasado empezó a funcionar el Consultorio Móvil Odontológico: al día de hoy lleva 4400 prácticas realizadas y eso se traduce -por supuesto- en vecinos que recibieron asistencia cuando la necesitaban.

Esto lo hacemos en conjunto con el sector privado y es una muestra más de la importancia que tiene este trabajo en conjunto para fortalecer la atención y dar cada vez más servicios a la comunidad.

Lo he planteado ya muchas veces: el verdadero generador de empleo es el privado, y nosotros desde el estado tenemos que ayudar a que esto ocurra.

Este año nos proponemos profundizar el Plan de Desarrollo Local que comenzamos en la primera gestión. Los objetivos están claros y tienen que ver con generar más puestos de trabajo, impulsar nuevos emprendimientos, generar valor en la región, y mejorar los procesos de producción y competitividad de las Pymes locales.

Este Plan es una mesa de cinco patas, que funcionan como cinco ejes centrales para impulsar la economía regional:

- El primero es la participación público-privada: vamos a seguir intensificando esta articulación para impulsar inversiones.

- El segundo es la promoción y fomento del comercio en todas sus modalidades: con habilitaciones, trámites simplificados, facilidades para trabajar y acciones que potencien el desarrollo emprendedor.

- El tercero es el acompañamiento y desarrollo de las actividades primarias y que son fundamentales para nuestra ciudad. La pesca y el puerto, el cordón Frutihortícola, y muchas nuevas como el sector vitivinícola.

- El cuarto es la Planificación y Ejecución del Desarrollo Industrial, con la creación de nuevas zonas que promuevan la radicación de más industrias.

- Y el último es la innovación: nada de esto se puede llevar a cabo si no pensamos con creatividad, si no impulsamos el conocimiento, la tecnología y la innovación con una mirada a futuro.

Y para esto vamos a avanzar con el Distrito tecnológico, con los incentivos a la industria del conocimiento y el desarrollo comercial de la zona.

Está claro que no podemos hablar de Desarrollo Local sin hablar del Parque Industrial, que no solamente es un orgullo para todos los marplatenses y batanenses sino que además es uno de los polos productivos más grandes de Argentina.

El predio hoy está al 100% de su capacidad y en el último periodo ejecutamos -y se siguen ejecutando- obras de infraestructura para que las empresas que están radicadas tengan cada vez más y mejores servicios.

Una de las inversiones más importantes del último tiempo, que reafirma la importancia del trabajo en conjunto es la llegada de la empresa Lamb Weston.

Sobre eso no hace falta que me explaye demasiado porque todos saben de qué les hablo. Pero es una prueba más, no solamente del poder productivo de nuestra región, sino del potencial que tenemos para ensamblar una cadena de producción completa: desde la siembra y la cosecha de alimentos en el cordón frutihortícola, hasta la elaboración de productos en el Parque Industrial y la exportación a través del puerto.

En esta misma línea, la principal inversión en cuanto a Obras Sanitarias que va a tener continuidad este año es la de redes de cloacas del Parque Industrial, que se desprende de un convenio con Lamb Weston que se aprobó en este mismo Concejo Deliberante.

Esta obra es muy importante, no solamente para concretar la radicación de esa empresa, sino para dotar de infraestructura a todo el sector que aporte inversión productiva y empleo.

Por otro lado, se va a completar y reforzar todo el sistema de provisión de agua del Parque, incluyendo la gestión de aguas de lluvia que va a permitir tener procesos productivos sostenibles.

General Pueyrredon está entre los cinco municipios de toda la Provincia con mayor cobertura de servicios sanitarios y vamos a seguir trabajando para que todos los vecinos de nuestra ciudad tengan el acceso asegurado.

En cuanto al Ente de Vialidad y Alumbrado público, en el último tiempo se reconvirtieron a LED 80 espacios públicos entre plazas, paseos y parques; y tenemos programado continuar con esta repotenciación en distintos puntos de la región.

También empezamos con la repotenciación en distintos barrios, ya hay algunos que están iluminados al 100% con esta tecnología y para este año tenemos previsto avanzar con estos trabajos.

Y, como saben, compramos una nueva planta de asfalto que nos permite triplicar la producción diaria y mejorar el rendimiento. Para que se den una idea, desde que se puso en funcionamiento se produjeron más de 15 mil toneladas de material para las calles de nuestra ciudad.

En lo que tiene que ver con el patrimonio histórico, en los últimos años realizamos diferentes intervenciones para recuperarlo: lo hicimos con la plazoleta de Luro y la costa, las farolas de la rambla, y otros monumentos y espacios emblemáticos.

El objetivo acá es muy claro: que los vecinos puedan disfrutar de espacios históricos en las mejores condiciones, que recuperemos parte de nuestra historia e identidad, y este año tenemos previsto restaurar la escalera imperial del antiguo Paseo General Paz que representa otro de los hitos históricos del ADN de nuestra ciudad.

Lo dije desde el primer día: vamos a ponernos creativos para que todos los vecinos tengan los servicios y espacios públicos que necesitan. Para disfrutar de su ciudad todos los días.

Por eso vamos a seguir mejorando las plazas barriales, profundizando el trabajo en cada sector y llevando adelante proyectos concretos como el de Compensaciones Urbanísticas y Padrinazgo de Espacios Públicos, que finalmente se traducen en más y mejores lugares para los vecinos.

Lo que se hizo en la Plaza Güemes de la mano de Converse es un claro ejemplo de esto: hicimos un acuerdo con la marca y ellos pusieron a punto el lugar, acondicionaron la cancha de básquet y se encargan de mantenerlo para que todos lo usen.

De esto se trata también la creatividad en el uso de fondos y la articulación público-privada al servicio de los vecinos.

Este año vamos a profundizar los trabajos en los diferentes escenarios deportivos de la ciudad: con la mejora de los Polideportivos barriales, las canchas de tenis y hockey, la pista de atletismo, el velódromo, el patinódromo, el natatorio y todos los espacios que involucran al área. Así como también Parque Camet y Laguna de los Padres, donde ya hicimos muchos trabajos y los vecinos lo están disfrutando.

Todas estas acciones están centradas en mejorar, modernizar y mantener las instalaciones para que quienes viven en la ciudad puedan tenerlas a disposición y usarlas cuando las necesiten.

Mar del Plata es cuna de grandes talentos deportivos, históricamente lo fue y año a año los chicos y chicas de la región se siguen destacando en cada una de las disciplinas en las que se especializan: a nivel profesional y amateur, participando de juegos provinciales, nacionales e internacionales.

Acompañarlos en ese proceso es una decisión que tomamos desde que comenzó nuestra gestión, y que sostenemos y vamos a seguir profundizando. Con becas, equipamiento y otras acciones, para que puedan seguir trabajando por sus sueños, perfeccionándose y llevar bien alto la bandera y el orgullo de ser marplatenses.

Actualmente tenemos más de 120 actividades deportivas en 80 puntos diferentes de la ciudad, y queremos que esto siga creciendo. Por eso también vamos a seguir mejorando el acceso a través de las inscripciones online, no solo en los Polideportivos barriales -como ya lo implementamos- sino en toda las actividades y capacitaciones deportivas que tenemos para ofrecer a quienes viven en nuestra región.

También vamos a continuar con los talleres de concientización sobre salud mental y trabajo con adolescentes, con espacios de participación, contención y escucha.

Y como siempre, seguir trabajando en cercanía con los vecinos, para poder estar en cada barrio y escuchar lo que necesiten.

Con apoyo a las familias, seguimiento, asesoramiento y otras acciones que se llevan a cabo de manera descentralizada en cada una de las delegaciones.

Batán, Puerto, Sierra de los Padres, Pueblo Estación Camet y Chapadmalal: cada una de estas delegaciones hace un trabajo intenso todos los días para estar cerca de los vecinos y brindarles los servicios que necesitan.

Corte de pasto, limpieza, poda, arreglo de calles, cambio de luces y cercanía en cada uno de los trámites. Todas estas son tareas que se realizan en cada una de estas zonas, porque -como ya sabemos- la región Mar del Plata es muy extensa y necesitamos descentralizar la información para poder estar cerca de todos.

Desde el EMSUR también se trabaja todos los días para cuidar y mantener los espacios públicos, impulsando y profundizando las diferentes herramientas que tenemos para mantener la higiene y sanidad de la ciudad.

También tenemos el foco puesto en el cuidado del ambiente como una tarea diaria: lo hacemos a través de las capacitaciones, forestación y una pata muy importante que por supuesto involucra al vecino: la separación de residuos. Porque tenemos en claro que las ciudades modernas y proyectadas a futuro son las que tienen prácticas sustentables y sostenidas en el tiempo.

Y lo vamos a seguir haciendo con prevención, concientización, trabajo en equipo y -fundamentalmente- educación: por eso las charlas en las escuelas, que son claves porque los chicos son grandes replicadores de información.

Lo que aprenden en la escuela, lo repiten en casa. Y de eso se tratan estas acciones: de que cada vez sean más los que separan residuos y se preocupan por conservar los espacios naturales y las especies que viven en nuestra región.

Porque nuestra visión de educación va mucho más allá de trabajar para que los chicos aprendan a leer y escribir, impulsamos el acceso a nuevos cursos y talleres. Porque el mundo en el que vivimos está en constante cambio y siempre se necesita aprender cosas nuevas, y porque escuchamos a los chicos y son ellos los que nos dicen qué quieren aprender.

Así fue como sumamos los cursos de Educación Financiera, Mi Primera Licencia y otras acciones que tienen que ver con sumar conocimiento extra a lo que la currícula tradicional propone.

Y la formación y capacitación de los docentes también es un punto fundamental en la educación, en un mundo tan dinámico como el que vivimos es 100% necesario que estén actualizados y tengan la información necesaria para poder enseñar de manera didáctica y utilizando nuevas herramientas.

En este sentido, se desarrollan capacitaciones destinadas a docentes en temas como educación digital y nuevas plataformas.

Vamos a continuar y profundizar estas políticas con el único objetivo de mejorar la educación y el aprendizaje en la región, para potenciar lo que está vigente, fortalecer la capacidad técnica y promover la innovación.

Otro punto fuerte de nuestro sistema educativo son las Escuelas de Formación Profesional, que ofrecen cursos y talleres de capacitaciones en oficios, con contenidos pensados para insertarse en el mundo laboral. Este año vamos a trabajar también en la articulación de estas instituciones con las escuelas, para darles más herramientas a los chicos y hacer más fácil su ingreso al mundo del trabajo.

Y un dato que no quiero dejar pasar respecto a esto, es que en nuestro sistema educativo tenemos 84 establecimientos, entre nivel inicial, primario y secundario; y podemos decir que somos una de las pocas ciudades con tanta oferta a nivel municipal. Eso es, y debe ser, un orgullo para todos.

Para cerrar, en lo que resta del año el objetivo es terminar de digitalizar lo que queda de la administración pública.

Vamos a despapelizar todo lo que respecta a trámites internos y externos, fortalecer aún más la transparencia de datos, liberar el espacio físico que conllevan los archivos en papel y migrar hacia un esquema de trabajo que sea más sustentable y sostenible en el tiempo.

Esto, como les dije en un principio, también nos va a permitir ser aún más estrictos en el control de personal, en que los servicios que el Municipio tiene para ofrecer al vecino se cumplan como se tienen que cumplir.

Porque esto se logra siempre a través de los controles con el uso de la tecnología. Así lo hicimos con las carpetas médicas y con las horas extras, y lo vamos a seguir profundizando en áreas como el control de la asistencia del personal y la permanencia en el lugar de trabajo.

El trabajo que venimos haciendo hace más de cuatro años, desde el inicio de la primera gestión, es una prueba de que se pueden generar políticas públicas que impulsen el desarrollo económico de quienes viven en nuestra región.

Se puede tener iniciativas que promuevan la generación de empleo, que convoquen inversiones, que hagan que la economía regional crezca.

Se puede facilitar el desarrollo y el crecimiento de la actividad privada, hacerle las cosas más fáciles a los que quieren abrir su negocio, sacarle la pata de encima a los que quieren apostar por el trabajo y darles facilidades para que crezcan y se desarrollen junto a Mar del Plata. Porque son ellos los que generan empleo genuino.

Si a los privados les va bien, a todos nos va bien: porque cuando una empresa crece, necesita más personal, y eso se traduce en más trabajo para los marplatenses.

Por eso les pido a los miembros de este Concejo Deliberante que nos acompañen.

Que acompañen las políticas de austeridad en momentos donde la situación financiera es complicada.

Que acompañen los proyectos de integración público-privado que nos van a permitir dar mejores servicios a los ciudadanos y al mismo tiempo reducir el gasto público.

Que acompañen la búsqueda de la generación de empleo privado, intentando que una baja de la actividad económica repercuta lo menos posible. Buscando que cada vez se abran más industrias, que cada vez nos visite más gente, que cada vez haya más emprendedores.

Que cada vez haya más trabajo.

Estamos ante un enorme desafío. Pero ya los marplatenses y batanenses demostramos que podemos encararlo todos juntos como hicimos en otros momentos, algunos no tan lejanos.

Muchas gracias.