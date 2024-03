24 de marzo: convocatoria multitudinaria en Mar del Plata por el Día de la Memoria

Fabián Muñoz: "Ya no estamos hablando de derecha o de izquierda, sino del avance salvaje sobre la vida de las personas”. Foto: 0223.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Fabián Muñoz, referente de Abuelas de Plaza de Mayo, mantuvo diálogo con 0223 respecto a la importancia de la marcha que se llevará a cabo el domingo 24 de marzo a las 15, y que tendrá su punto de concentración en la avenida Luro y San Luis. A su vez, brindó declaraciones sobre el reciente atentado contra una militante de derechos humanos.

“Año tras año, los organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata se reúnen, se coordinan para hacer la base de convocatoria de la marcha. Esto no es solamente de los organismos, sino que año tras año se van sumando a la propia organización, como en este caso, las centrales de trabajadoras y trabajadores, los movimientos sociales, los partidos políticos”, expresó el dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo.

En esta instancia, la marcha tiene una impronta distinta ya que “nos impacta fuertemente la desaparición física de las madres y las abuelas en los últimos dos o tres años, que dejan su lucha, dejan su legado”. Además, “se está produciendo un trasvasamiento generacional en esa lucha que se está dando, no solamente en los organismos, sino que es permeable a todos los sectores, y por eso las marchas son masivas”.

Por otro lado, Muñoz mencionó que estamos en “un contexto de un gobierno libertario, no solamente negacionista, sino que reivindica la dictadura militar y el exterminio”, y en su opinión, la manifestación convocada para el domingo 24, “es una de las más importantes desde el advenimiento de la democracia en el 83. No temo en equivocarme si digo que es la marcha más importante de los últimos 40 años. Ya no estamos hablando de derecha o de izquierda, sino del avance salvaje sobre la vida de las personas”.

Con respecto al grave hecho denunciado por la Red Nacional H.I.J.O.S, en el que una militante de derechos humanos fue salvajemente golpeada y abusada sexualmente por dos hombres, el dirigente determinó: “Refiere al ataque salvaje sobre una compañera y un ataque planificado, un ataque que generó no solamente que sea la compañera ultrajada y violentada, sino que aparte hubo un mensaje posterior y que no se da seguramente en manos de dos o tres loquitos, sino de algo organizado por un aparato mayor”. Y como resultado va a haber “una movida organizada, horizontal y nacional; la respuesta va a ser colosal sobre esto, no se va a permitir que se avance sobre estas cosas”.

Últimamente, han aumentado los rumores de que el presidente Javier Milei anuncie una serie de “beneficios” para los condenados por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Respecto a esto, Fabián Muñoz manifestó que “nosotros no respondemos a rumores”, pero “lo que tenemos en claro es que cualquier tipo de intento sobre ese tipo de cuestión no tiene que ver directamente sobre los genocidas, sino sobre naturalizar la posibilidad de retomar el recurso de la violencia sobre el pueblo como algo legítimo”, ya que la gente que votó a este gobierno no lo hizo “para que libere genocidas”.