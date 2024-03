Luis Caputo sobre las empresas del Estado: "Hay que privatizar todas"

"El sector público realmente hay que achicarlo. Mucha gente cree que acá la mayoría está por vocación de servicio, y hay muchos que están para hacer negocios", aseguró el ministro de Economía Luis Caputo durante una nueva entrevista televisiva durante la cual se refirió a la privatización, los supermercados y la inflación.

"Todo es negocio" en el Estado, y "no es que se hacen cosas para generar un retorno. Lo veo mucho en el sector de Infraestructura. Es donde más corrupción hay, en las obras públicas, en los fondos fiduciarios, en las empresas". Y recordó que cuando se habló de “privatizar todas las empresas, pensé que era exagerado. Ahora te digo que hay que privatizar todas”.

Por otro lado, el titular del Palacio de Hacienda apuntó contra los supermercados por las promociones y mencionó: “Los empresarios reconocen que fijaron los precios de sus productos teniendo en cuenta una situación económica mucho peor que la que hoy tenemos. Hoy no corrigen los precios y ponen promociones de 2x1 que no son captadas por el Índice de Precios”. Respecto a esto, “abrimos más importaciones de la canasta básica para forzar ese cambio de conducta, para hacerlos competir; para que sientan la presión que si no bajan los precios, van a venir productos importados que los van a reemplazar”.

Por último, el ministro Caputo manifestó que tiene expectativa de que “la baja de inflación va a suceder más rápido de lo que muchos creen. De hecho, ya sucedió, lo que pasa es que el índice no lo refleja. La inflación ya está corriendo a niveles de un dígito en general. Soy más optimista porque la mayoría de los precios relativos ya los hemos corregido".