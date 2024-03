El oficialismo no rechazó la privatización del Banco Nación: "Son más mileistas que Milei"

La posible privatización del Banco Nación mantiene en alerta a distintos sectores que a lo largo de las últimas dos semanas, realizaron diversas manifestaciones contra la medida. En ese marco, se debatió este martes en el Concejo Deliberante un proyecto para repudiar el accionar del Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, lo que generó cruces entre dos ediles.

Luego de que el concejal del PRO, Guillermo Volponi, argumentara su decisión de dejar en comisiones el proyecto, desde la oposición cuestionaron su posición: "Si no nos expresamos ahora, va a ser tarde. Tenemos que decir si estamos de acuerdo con la privatización del Banco Nación, como así también con el cierre de la agencia de noticias Télam. Ustedes, ¿están de acuerdo?", les preguntó Ariel Ciano, del Frente Renovador, quien agregó: "Me parece importante sentar posición de este Cuerpo, porque si no lo hacemos, se privatiza el banco, se hace una sociedad anónima y después van a estar repudiándolo".

Por su parte, Volponi contó que aún no estaba decidida la posición del bloque de diputados nacional, y apuntó: "A modo de acusación, hacen uso del término el Pro-Milei. Para ellos, parece que los problemas arrancaron hace tres meses. Nosotros con este tema queremos ver qué pasa, no tenemos que ir por sí o por no".

Rápidamente, Ciano le respondió que "son los debate que hay que dar", ya que deben representar la voz de miles de marplatenses. "Lo que pasa hoy es un ataque continuo a instituciones", indicó en referencia a las políticas de Javier Milei.

Ciano acusó a Volponi de acompañar la privatización del banco. Foto: archivo 0223.

"Durante estos meses, solicitamos en varias oportunidades que el Concejo Deliberante se exprese sobre cuestiones que afectan al desarrollo económico y productivo de la ciudad, además de realizar pedidos de informes al Ejecutivo sobre el funcionamiento, implementación y ejecución de distintas ordenanzas que son de importancia para General Pueyrredon. Lamentablemente, los concejales del oficialismo bloquean las iniciativas que podrían expresar las dificultades que implican para nuestra ciudad políticas públicas impulsadas por esta gestión", expresó Ciano en diálogo con 0223 y acusó a los concejales del PRO de ser "más mileistas que Milei".