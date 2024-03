Sus perros se metieron en lo de un vecino y mordieron a una nena: lo condenaron a dos años de prisión

El dueño de un perro Pitbull y otro Bullterrier que en septiembre de 2018 pasaron al terreno de un vecino en el barrio Cerrito Sur y mordieron a una nena de ocho años fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional tras la audiencia de debate que tuvo lugar en el Juzgado Correccional N°3. El Juez Jorge Luis Rodríguez también le prohibió tener animales peligrosos por cuatro años.

El debate se realizó la semana pasada y el magistrado halló al imputado autor penalmente responsable del delito de lesiones culposas cometido la tarde del 24 de septiembre de 2018. Para mantener la ejecución condicional de la pena deberá fijar domicilio en la provincia de Buenos Aires y someterse al contralor del Patronato de Liberados.

El juicio se realizó en Tribunales.

El eje central del debate fue definir si las graves lesiones que sufriera la niña por parte de los perros que la atacaron sean imputables objetivamente al dueño si actuó en infracción al deber de cuidado exigible. En tal sentido, el fiscal de Delitos Culposos Pablo Cistoldi planteó que no era posible hablar de accidente porque existía una reglamentación clara y normas por cumplir y un peligro implícito que deriva de la raza de los perros en cuanto a la lesividad de sus mordeduras.

En el mismo sentido hizo referencia a la declaración del imputado que reconoció que “a los perros los tenía destinados a guardia y no como simples mascotas”, además de la precariedad de las chapas colocadas en la medianera por donde ya habían pasado los animales en otras oportunidades.

Por su parte, la defensora oficial Gabriela Zapata sostuvo que su asistido habría tomado todos los recaudos que le eran exigibles en el caso, como lo eran encerrar a los perros, perimetrar el terreno y vacunar a las mascotas. Además, planteó que la normativa aplicable a la tenencia de perros peligrosos no le era exigible toda vez que habría sido reglamentada con posterioridad a los hechos imputados.

Tras analizar las declaraciones de los testigos, analizar prueba y doctrina, el Juez consideró que el hombre de 54 años creó un peligro no cubierto por un riesgo permitido y su concreción en el resultado de las lesiones de la menor. “En otras palabras, existen razones acreditadas en autos para considerar que el imputado no adoptó los recaudos elementales necesarios para evitar lo que finalmente sucedió, lo cual me permite tener por acreditada la autoría responsable”, señaló.

Juez Jorge Luis Rodríguez. (Foto: archivo 0223).

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223, el magistrado descarto cuestiones eximentes de la responsabilidad civil y valoró como atenuantes la falta de antecedentes penales y el buen informe de concepto. En cuanto a los agravantes, consideró la peligrosidad de los animales y la extensión del daño evidenciado en las lesiones sufridas por la víctima.

Rodríguez condenó al imputado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y lo inhabilitó por cuatro años para la tenencia de animales peligrosos.