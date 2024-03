¿Se retira Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo se encuentra en el Al Nassr desde enero del año pasado y la ha dado la posibilidad de crecer de gran manera a la liga Saudí. El delantero de 39 años está en un gran momento de forma ya que lleva 28 goles y 11 asistencias en 29 partidos que disputó durante esta temporada.

Hace algunos días durante la semana de la moda, Georgina Rodríguez, fue noticia por algunas declaraciones que dio refiriéndose al futuro de su marido como profesional.

La modelo argentina fue consultada por lo que se le viene al astro portugués y ella dijo: "Cristiano, una año más y luego se termina", haciendo referencia a que podría terminar su carrera a en 2025. Luego añadió: "Quizá dos. No sé".

Georgina fue parte de la semana de la moda en Milán en donde desfiló y uno de sus atuendos fue un vestido con la camiseta 7 de su esposo, cuando jugaba en el Manchester United.

Volviendo al tema del ex jugador del Real Madrid, en octubre del año pasado él había declarado: "Paso a paso. Seguro que voy a jugar este año y el siguiente. Después, si mi cuerpo me dice que continúe... la afición me hace feliz y yo los hago felices. Sigo ayudando y siendo útil al equipo. Tengo que estar agradecido por ello".

Con 39 años, la Eurocopa a pocos meses y el mundial en 2026 ¿Hasta cuando seguirá jugando el "Bicho"?