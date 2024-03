Taxistas y remiseros: "Subieron un 50% los viajes con el paro de colectivos"

El paro de transporte público decretado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional Mar del Plata para este martes generó complicaciones en muchos pasajeros que tuvieron que recurrir a otras vías de traslado y modificar sus horarios.

En ese sentido, taxistas y remiseros estuvieron de acuerdo en confirmar que sus viajes se incrementaron hoy cerca de un 50%. "Estamos a pleno", graficaron a la par que manifestaron que fue "un día tremendo de laburo".

"La verdad es que trabajamos muy bien pero la ciudad fue un caos. Se modificó el tráfico en la calle, hubo muchos más vehículos dando vueltas. Lo que sucede en estas ocasiones es que se superponen los viajes en las horas pico y no hay manera de cubrirlos", contó a 0223 el chofer Jorge Guzmán, quien admitió: "La cantidad de autos en la calle fue increíble".

Por su parte, el trabajador subrayó que se incrementaron los viajes un 50%, aunque advirtió que el humor de los pasajeros no fue bueno: "La gente está muy enojada; llevé muchas personas cuyos empleadores no les habían pagado el remis, y otros que si no buscaban cómo ir, perdían el presentismo".

Si bien celebraron el incremento, lamentaron lo que sufrieron los pasajeros. Foto: archivo 0223.

Lo mismo indicó el taxista Manuel González, que habló de un 45% de pasajeros más que durante un día común. "No parábamos de levantar gente hoy, pero lamentablemente se veía que era gente a la que le costaba mucho".

"Los sueldos están bajos, y gastarse 2 o 3 mil pesos para ir a trabajar es mucha plata", reconoció Guzmán, a la vez que habló de un "gran descontento" en los usuarios.

Sus viajes comenzaron cerca de las 5.30 y, a pesar de las advertencias a través de medios y redes sociales, Jorge resaltó que muchas personas "no se enteraron": "Salí a trabajar en mi primer viaje y había gente esperando los colectivos en las paradas. Es más, sé de algunos pasajeros que optaron por compartir viaje para no dejar a la gente tirada", aseguró.