Acuerdan ordenanza que fija criterios para extender vida útil de vehículos que requieren habilitación

Transporte escolar, de personas con discapacidad, taxis, remises y autos rurales y prometen sumarse aún más. Todos evidencian serias dificultades para renovar las unidades destinadas al servicio por el actual contexto económico, por lo que en un fenómeno que se profundiza desde la pandemia, vienen recibiendo del Concejo Deliberante sucesivas prórrogas a la vida útil de los vehículos, no respetando así los plazos previstas en las normativas para contar con unidades 0 km.

Con foco en esa problemática y en base a un proyecto del oficialista Vamos Juntos, la Comisión de Movilidad Urbana aprobó esta semana una propuesta para establecer requisitos “esenciales e indispensables” para la concesión de prórroga de vida útil de los vehículos que requieren habilitación para prestar un servicio determinado dentro de General Pueyrredon, una vez vencido el plazo que establece la respectiva norma.

Según el plan, la normativa alcanzará al transporte escolar, transporte personas con discapacidad, transporte privado de pasajeros, vehículos destinados al servicio de excursión, unidades habilitadas en escuelas de conducción particular, autos destinados a los servicios de taxi, remises y auto rural, automotores de servicio de autos de alta gama entre otros.

Los requisitos establecidos son tres: por un lado, cumplir con la normativa vigente correspondiente al servicio que se preste; en segundo orden, haber aprobado satisfactoriamente la inspección técnica realizada por el inspector actuante de la División Contralor de Transporte del municipio; y, finalmente, poseer Certificado de Verificación Técnica Vehicular (VTV) que establezca que la unidad se encuentra apta para circular, el cual no deberá presentar observaciones.

“Estamos estableciendo las condiciones mínimas para que este Concejo pueda aprobar prorrogar, y asegurarnos que mínimamente en las cuestiones técnicas tengamos garantías”, resaltó Guillermo Volponi (Pro), presidente de la comisión e integrante del bloque autor del proyecto.

Según se describe en el documento aprobado, el argumento central de la iniciativa se debe a que “la situación económica actual, sumada a los dificultades surgidas con motivo de la pandemia por Covid-19, dificulta seriamente a los titulares de vehículos habilitados por el partido de General Pueyrredón en virtud de las diversas ordenanzas que regulan los requisitos que debe cumplir el vehículo según el servicio o destino de uso a cumplir con el cambio de unidad al vencimiento del plazo de vida útil establecidos por cada norma para la vigencia de la correspondiente habilitación”.

En este marco, en los últimos años el Concejo Deliberante aprobó prórrogas a la vida útil de transporte escolar, transporte de personas con discapacidad, vehículos destinados al servicio de excursión, vehículos destinados al transporte privado de personas, servicios de taxi, remises y auto rural, vehículos destinados el transporte de personas y automotores de servicio de autos de alta gama. En los últimos días se sumaron nuevos pedidos de taxistas y remises, e incluso de los titulares de edificios por la modernización de unos 2.400 ascensores que aún no se adecuaron a una ordenanza de 2016, también por motivos económicos.

Si bien aprobó el proyecto, la concejala Cecilia Martínez (La Libertad Avanza) puso algún reparo a que el certificado de la VTV no tenga observaciones, además que se preguntó si no correspondería establecer un límite a las prórrogas. “Mi mayor temor es que un día estemos frente a una desgracia, me preocupa mucho lo que estamos habilitando últimamente”, alertó.