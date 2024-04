Advierten que sin el Reprocann, se consumirá cannabis medicinal en la clandestinidad

El anuncio del Gobierno nacional sobre supuestas irregularidades en la concesión de permisos para el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) y la posterior revisión de los requisitos exigidos, generó preocupación en organizaciones y la comunidad médica marplatense.

"Las declaraciones de Adorni fueron un tanto confusas porque mezcló el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) que es de usuarios de medicina, con el Registro Nacional de Comercialización de Semillas, que es el de productores", explicó Gabriel Díaz, secretario de la Asociación Marplatense de Cannabicultores, en diálogo con 0223.

El especialista indicó que ambos son los marcos regulatorios que existen en la Argentina y permiten hacer un cultivo personal o para un tercero que haga uso medicinal hasta 9 plantas, para una ong con ese fin, o bien para registrar una variedad y hacer procesos de mejoramiento (lo que se suspendió por seis meses).

Las investigaciones y estudios marplatenses se han multiplicado el último tiempo.

"Si lo que van a hacer es auditarlo para mejorar el funcionamiento, es saludable porque están tardando mucho los accesos al trámite de quienes quieren aplicar. Hay gente que tiene varios meses de espera y aún no ha tenido la aprobación", detalló Díaz.

Sin embargo, consideró que si el parámetro es otro y se revocan permisos indiscriminadamente, "sería terrible que cancelen el acceso a gente que necesita una medicina".

La producción de cannabis medicinal en casa reduce los gatos y elude los peligros de la clandestinidad.

En ese sentido, dijo que las patologías no deberían estar en revisión porque "no es que la gente se subscribe voluntariamente y se lo dan": "Está mediado por un profesional de la salud, que tiene que diagnosticar y se deben cumplir ciertos pasos médicos. Entonces a quienes lo cuestionan, no entendemos si lo hacen por desconocimiento o malicia", argumentó el secretario de la asociación.

"Hoy cada vez son más los países en el mundo que tienen regulación con el cannabis medicinal, por lo que sería sorprendente que le quiten este acceso a la gente. En especial, si tenemos en cuenta el contexto socio-económico en el que una persona puede acceder a una fitoterapia de un preparado natural con una planta que crece en su casa, en contra de la importación de un producto con thc y sus costos elevados", manifestó Díaz ante las versiones de quita de licencias.

"Si sacamos el Reprocann, la gente no va a dejar de usar cannabis medicinal sino que lo va a hacer en la clandestinidad, comprando en el mercado informal y sin decirle a su médico, con lo que eso implica para la salud", advirtió.

Aseguran que el acceso libre sin receta no está garantizado.

Qué pasa en la medicina marplatense

Hernán, médico clínico (MP. 96466) que trabaja desde hace 3 años con pacientes que reciben la ayuda del cannabis medicinal, adelantó que junto a otros colegas, está reuniendo información para presentar ante las autoridades y demostrar con evidencia empírica las mejoras que hubo en los tratamientos.

"No sabemos cómo se va a realizar esta auditoría, pero tenemos casos de sobra para confirmar la necesidad de este recurso en los casos que diagnosticamos, ya que los pacientes tienen muchas patologías y la mejora es evidente", contó el especialista, quien refirió que la ayuda para combatir el insomnio reemplazando otras drogas y de los dolores articulares, son dos casos en los que la evolución es muy clara.

"Hoy los permisos se siguen aprobando pero en menor número", explicó el médico, a la vez que sembró dudas sobre el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni: "No nos quedó claro si fue más política que real, porque no nombró puntualmente al programa ni brindó las pautas de cómo serán las auditorías".

Según adelantaron desde el Gobierno nacional, está en discusión la base científica del diagnóstico, pero para el médico, las medidas terapéuticas son muy amplias al igual que las patologías que se abordan, por lo que sería muy difícil realizar un cuestionamiento en este sentido. "No sabemos qué parámetros van a usar para auditar la base científica. En principio había mucho desconocimiento y se recetaba por distintas causas, pero hoy ya se ha investigado mucho, así que no creo que haya irregularidades", dijo.