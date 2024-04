La UTA amenaza con un paro de colectivos en el Amba: cómo es la situación en Mar del Plata

Nuevamente el pago de subsidios genera rumores y amenazas de paro y este lunes a la tarde el servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) podría suspenderse pir una medida gremial.

Anoche, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se declararon en “estado de alerta” por el atraso en el pago de los salarios y amenazaron que desde las 18 del lunes podrían parar. De aplicarse, la medida en principio, afectará a la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense.

La semana pasada, el gremio que lidera Roberto Fernández advirtió que, en caso de no llegar a un acuerdo salarial con la Secretaría de Transporte, este lunes 8 de abril podría haber una paralización del servicio, debido a que el sector empresario avisó que no podrán cumplir con el acta acuerdo firmada por las partes el pasado 2 de febrero -homologado el 19 de ese mes- “alegando no contar con fondos suficientes para ello por decisiones técnicas de la Secretaría de Transporte".

El pago de subsidios vuelve a generar amenazas de paro. Foto ilustrativa: 0223.

Ante esta coyuntura, desde el gobierno nacional aseguraron que están “al día con el pago de los subsidios a las empresas de transporte automotor del Amba" y que "seguirá cumpliendo con el pago de los fondos previstos y correspondientes para las empresas, lo cual se viene realizando en tiempo y forma".

Por la problemática, numerosos marplatense consultaron a este medio en las últimas horas ante la posibilidad de quedarse sin servicio de transporte público. Desde la UTA Mar del Plata informaron a 0223 que en este lunes en la ciudad “el servicio funcionará con normalidad”.