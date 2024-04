"Me ofrecieron 10.000 dólares para hacerme sacar amarilla ante Defensa y Justicia"

El futbolista, del Always Ready, Robson Matheus dio su testimonio en el entrenamiento de este lunes sobre lo que le había ocurrido.

El joven de 21 años aseguró que le ofrecieron primero 5.000 y luego 10.000 dólares para hacerse sacar amarilla ante Defensa y Justicia.

"Me llamaron por teléfono. Primero me ofrecieron 5.000. Les dije que no. Que no va con mi persona y que recién estoy empezando en el fútbol. Luego me ofrecieron 10.00 dólares y le dije que no, que yo juego al fútbol porque lo amo, no por dinero", explicó el deportista.

El jugador contó que la llamada era de una numeración desconocida, desde Paraguay. Además, contó que este lunes al llegar a la práctica le avisó a la dirigencia el triste episodio que había vivido.

También habló el abogado del club, Marcelo Ortiz, quien aseguró que habrá una denuncia de la Conmebol, organizadora de la Copa Sudamericana. El representante del club boliviano dijo: “Conocemos los valores que tiene Robson, de la familia que él viene y obviamente nosotros, como dirigencia, lo vamos a apoyar”.

“Obviamente, vamos a investigar si hay más jugadores que han sido sujetos de estas llamadas y evidentemente lo que vamos a hacer día en adelante es que se haga una investigación pormenorizada, vamos a hacer nuestras denuncias a Conmebol”, añadió.

Los apostadores saben que hay apuestas simultáneas que pagan muy bien en las agencias. Por ejemplo: definir que cuatro o cinco jugadores de distintos partidos van a ser amonestados. Esa coincidencia suele dar altas ganancias.

En Brasil hubo una amplia investigación que descubrió a varios futbolistas implicados en estas prácticas aberrantes. Un argentino, Kevin Lomónaco, se hizo amonestar deliberadamente tras recibir una oferta de un apostador y recibió 380 días de suspensión. Hubo otros expulsados de por vida del fútbol.