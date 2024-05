La Unicen sobre el acuerdo de la UBA: “No hay registros de una discriminación de este tamaño”

La novedad esta semana del acuerdo alcanzado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) con el gobierno de Javier Milei para actualizar los montos presupuestarios vinculados a los gastos operativos desató una fuerte polémica en todo el país luego de que más de medio centenar de casas de altos estudios quedaran excluidas de ese aumento habilitado exclusivamente para la universidad porteña.

En ese marco la comunidad universitaria nacional anunció un paro para el próximo jueves 23 de mayo a fin de seguir visibilizando la angustiante situación que atraviesan las instituciones de educación pública superior de la Argentina.

Durante las últimas horas, el rector de la Universidad Nacional del Centro, Marcelo Aba, fue una de las voces en expresarse al respecto de lo acontecido con la UBA y no ahorró críticas contra la gestión de Javier Milei.

“No hay registros en la historia del sistema de que se realice una discriminación de este tamaño”, consideró Aba en diálogo con el diario El Eco de Tandil.

“Se suponía que este era un gobierno que venía a terminar con todo este tipo de prácticas y no debería estar haciéndolo de manera tan clara y abierta”, expresó el rector.

Mientras que la UBA cuenta con un caudal superior a los 300 mil estudiantes, según precisó Aba, entre todas las restantes universidades del país el número de alumnos es superior a los 2 millones.

“Le dieron a la UBA exactamente lo que pedíamos nosotros, incluida la UBA. Todos pedíamos eso pero a la UBA se lo dieron y al resto no nos dieron nada. Si uno quisiera tomar algo positivo de este, que tiene muy poco de positivos porque realmente tiende a dividir el sistema, tiende a discriminar unas universidades de otras, lo único bueno que se podría destacar es que de alguna forma el gobierno reconoció que los números que manejábamos nosotros eran ciertos, que la necesidad es cierta, y que todos esos ataques que hubo todo este tiempo sobre las auditorías y el adoctrinamiento y demás no eran más que mensajes que tendían a confundir y a distraer, mientras no había aumento”, expresó Aba.

Por último el rector de la Unicen aclaró que pese a que la UBA recibirá un aumento presupuestario, no se dio respuesta a la actualización salarial de docentes y no docentes, a las obras paralizadas y a las becas estudiantiles: “Eso no se resolvió para nadie”, concluyó.