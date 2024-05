Nuevo reclamo piqueteros: "No estamos recibiendo insumos para sostener un comedor desde hace seis meses"

La situación de los comedores es grave por distintas variables. A una condición de vulnerabilidad de quienes asisten a los mismos y el esfuerzo solidario de los organizadores se les sumó la crisis económica y la falta de asistencia social. Por tal motivo, continúan con el reclamo hacia Nación y también frente a la Municipalidad, para que los ayuden en este crítico momento.

Los carteles de los comedores presentes. Foto 0223.

"No estamos recibiendo insumos para sostener un comedor desde hace seis meses. Lo estamos sosteniendo entre nosotros con donaciones. La garrafa la compramos entre todos los comensales, los que vamos a retirar y se nos está haciendo muy difícil. Capital Humano que está a cargo de Sandra Pettovello no nos está mandando absolutamente nada", le dijo a 0223 Liliana Gregorini del Polo Obrero y responsable del comedor "Los Peques", ubicado en Chile al 2000.

La convocatoria frente al Palacio Municipal. Foto 0223.

Precisamente en relación a la perdida de poder adquisitivo, la cruda realidad la retrató Gregorini: "Cada vez son más las familias que vienen por la desocupación. Vienen jubilados, vienen trabajadores en blanco porque los sueldos son muy bajos. Hoy una canasta básica está en 800 mil pesos y un sueldo está en 200 y pico. A la gente no le alcanza para comer y se suma a los comedores populares. Entonces cada vez la demanda es más y los alimentos son menos".

Piqueteros e integrantes de comedores en la protesta. Foto 0223.

Por último, se refirió a la acusación que desliza parte del gobierno nacional, quienes aducen que van auditar los comedores para saber qué hacen con la plata. "No hay comedores fantasmas. La investigación la tenemos toda por escrito. Acá tenemos los comedores y la cantidad de familias y acá tenemos todo lo que le hemos presentado a Nación. No pueden decir que acá hacemos algo que no corresponde. El que lo quiera venir a revisar o ir a los comedores, tenemos las puertas abiertas", cerró la dirigente del Polo Obrero.