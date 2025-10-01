"A ver si sos tan macho": empleado municipal denunció a dos compañeros y pidió una restricción de acercamiento

Lo que comenzó con una discusión telefónica por la publicación de un estado de WhatsApp derivó en un pedido de restricción de acercamiento que un empleado municipal solicitó para otros dos trabajadores con la intención de “evitar posibles inconvenientes”.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos que pudo hacer 0223 y a la denuncia presentada, todo comenzó el pasado 20 de septiembre cuando el agente, que realiza tareas de mantenimiento y limpieza en el estadio José María Minella desde hace varios años, publicó un estado de WhatsApp en el que avisaba la imposibilidad de ingreso al estacionamiento de gente que no trabajaba en ese escenario durante un partido que iba a disputarse en ese escenario.

Pidió una restricción de acercamiento.

Según su exposición, minutos después recibió un llamado de E., que desempeña labores en el área de Espacios Verdes, cuestionándolo por esa frase que había colocado en su WhatsApp, diciéndole que él “la tenía más grande” y que contaba con el respaldo de sus superiores para poder ingresar al lugar.

Una semana después, en el sector de ficheros del estadio, otro compañero, identificado como J., le dijo que venía de parte de E. y comenzó un altercado cara a cara. El empleado denunció que ese otro trabajador lo pecheaba mientras le decía "a ver si sos tan macho" y que iba a “cagarlo a trompadas en la calle”.

En su declaración, agregó que todo fue a los gritos y que la secuencia fue presenciada por el resto del personal y la gente de seguridad del estadio.

“Ya te vamos a encontrar en la calle”, fue lo último que escuchó antes de acercarse a la comisaría decimosexta para denunciar los hechos y solicitar una restricción de acercamiento hacia E. y J. para evitar posibles inconvenientes.

Tras la denuncia que realizó, esta semana se pidieron los descargos internos y la causa seguirá la vía administrativa correspondiente ante este tipo de casos.