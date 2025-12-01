Emergencia a bordo: un tripulante de un buque del Inidep sufrió un accidente, perdió un dedo y fue evacuado

Un tripulante del buque científico “Doctor Eduardo L. Holmberg” del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) sufrió un grave accidente a bordo por el que perdió uno de sus dedos y debió ser evacuado de emergencia.

Según pudo saber 0223, el accidente se produjo en las últimas horas cuando la embarcación que tiene como puerto base de operaciones a Mar del Plata navegaba en aguas internacionales en jurisdicción de Uruguay.

Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el tripulante sufrió un grave accidente cuando en una de las maniobras de pesca para investigación resultó lastimado por uno de los portones de pesca que pesa aproximadamente 1500 kilos.

Como consecuencia, la carga aplastó la mano del trabajador que perdió uno de sus dedos. Rápidamente fue asistido por sus compañeros a bordo y recibió las primeras curaciones.

El personal a cargo del buque “Doctor Eduardo L. Holmberg” coordinó con la Prefectura de Uruguay y la Dirección Nacional de Recursos Acuaticos (Dinara) de ese país el operativo de rescate y traslado.

La víctima fue derivado a un hospital de la localidad uruguaya de La Paloma para recibir asistencia. Se evalúa su próximo traslado a Mar del Plata.