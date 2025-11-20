Discutieron durante una visita y la amenazaron con un arma “recortada”

Un hombre de 32 años y una mujer de 31 acusados de amenazar a una mujer que había ido a visitar a la familia en el barrio Coronel Dorrego fueron aprehendidos este jueves tras un allanamiento en la Villa Gascón donde secuestraron una escopeta recortada con pedido de secuestro y municiones.

El imputado que portaba el arma.

El 22 de octubre pasado una mujer de 29 años fue a visitar a familiares a una vivienda en Gascón entre Armenia y Arrué cuando fue interceptada por una mujer con la que comenzó a discutir. En ese momento un hombre fue hasta su rodado Renault Express de la que sacó un arma recortada y la amenazó, por lo que la damnificada radicó una denuncia en la comisaría duodécima.

A partir de las pruebas recabadas y tras el aval de la Justicia de Garantías, personal de esa dependencia con el apoyo de otras reparticiones ingresaron a una vivienda en Gascón al 7600 donde aprehendieron a los imputados. Ambos fueron notificados de la formación de una causa por amenazas agravadas, encubrimiento y tenencia ilegal de arma de guerra.

La mujer también fue aprehendida.

En el lugar secuestraron una escopeta recortada calibre .16 con pedido de secuestro activo por el delito de robo en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, veinticuatro cartuchos posta de guerra y tres municiones calibre .32.

El arma y las municiones fueron remitidas a Policía Científica mientras que los imputados, que quedaron en liberta, deberán declarar en las próximas horas ante el fiscal Paulo Cubas.