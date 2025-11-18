Un hombre de 34 años que hace algo más de una semana amenazó de muerte a una pareja que caminaba con su hijo de un año en el barrio Las Heras fue aprehendido por personal policial tras la realización de un allanamiento avalado por la Justicia de Garantías.

Municiones secuestradas.

El 8 de noviembre un hombre de 30 años y una mujer de 21 denunciaron que los interceptaron en la esquina de Génova y Reforma Universitaria cuando estaban con su hijo. En la exposición dijeron que el sujeto los apuntó con una pistola negra, la montó y los amenazó de muerte.

Ese sujeto había sido allanado hace tres semanas atrás en su casa de avenida De los Trabajadores por haber amenazado al hermano del joven denunciante, por lo que solicitaron una medida cautelar de restricción de acercamiento.

Tiene 34 años.

A partir de los datos recabados desde la Justicia de Garantías avalaron la realización de un allanamiento que estuvo a cargo de personal de la comisaría decimosexta y del GAD. En la vivienda secuestraron más de sesenta municiones de distintos calibres y notificaron al imputado de una causa por amenazas agravadas.

Las autoridades judiciales no adoptaron por el momento medida restrictiva de la libertad para el sujeto que deberá declarar en las próximas horas.