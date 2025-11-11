La amenazó de muerte por WhatsApp: la allanaron y le formaron una causa penal

El avance de una investigación por la denuncia de amenazas que hizo una joven de 22 años derivó en un allanamiento en el barrio Fortunato de la Plaza donde secuestraron municiones, un iPhone 14 y marihuana fraccionada, y también identificaron a la autora de la agresión.

En la exposición, la joven dijo que otra femenina de la misma edad, vía WhatsApp, le envío audios, mensajes y videos amenazantes y aportó capturas de pantalla.

Se le formó una causa por amenazas y tenencia ilegal de estupefacientes.

Con los primeros datos aportados, la fiscalía de Resolución Temprana de Conflictos Penales solicitó la realización de un allanamiento que avaló la realización de la medida.

La joven fue notificada de la formación de causa por amenazas y tenencia ilegal de estupefacientes. El celular secuestrado va a ser peritado para continuar con la investigación.