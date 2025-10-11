Copa Libertadores en riesgo: Perú podría perder la final única y el Monumental se perfila como sede alternativa

La crisis política en Perú pone en jaque la final de la Copa Libertadores 2025, que debía jugarse en el Monumental de Lima. Conmebol analiza seriamente mudar el partido al estadio Monumental de Buenos Aires.

La Copa Libertadores 2025 podría cambiar de sede a último momento por un motivo totalmente ajeno al fútbol. La destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso peruano desató una crisis política en el país, y la Conmebol ya evalúa trasladar la final única del Monumental de Lima al Monumental de Buenos Aires.

Según pudo confirmar La Gazzetta dello Sport y replicaron medios sudamericanos, la inestabilidad institucional en Perú encendió las alarmas en la Confederación Sudamericana de Fútbol. El máximo organismo continental mantiene un protocolo que le permite modificar la sede de una final si la seguridad del evento no está garantizada.

El protocolo interno de Conmebol para las finales únicas es claro: “En caso de necesidad de cambio de sede, se optará por la ciudad de la sede anterior”. Esto deja a Buenos Aires en una posición de privilegio, ya que el año pasado el duelo decisivo se disputó en el Monumental de River Plate, uno de los estadios más modernos y con mayor capacidad de Sudamérica.

La posibilidad de que la final de la Copa Libertadores vuelva a jugarse en Argentina entusiasma a muchos fanáticos locales. En 2024, la fiesta en Núñez fue un éxito en materia organizativa y de público, y Conmebol destacó la infraestructura y el operativo de seguridad argentino. Por eso, si Lima queda descartada, Buenos Aires sería la primera opción en la lista.

En paralelo, en Perú se viven horas decisivas. La caída del gobierno de Boluarte generó incertidumbre social y manifestaciones en distintas ciudades del país. Si la situación no se estabiliza rápidamente, la Conmebol no esperará hasta último momento y definirá el traslado en las próximas semanas.