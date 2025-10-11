Precaución: renuevan el alerta para este sábado por fuertes tormentas en Mar del Plata

El alerta amarillo fue renovado por el SMN para este sábado en Mar del Plata y la zona.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer este sábado un nuevo alerta amarillo para Mar del Plata, Mar Chiquita y General Alvarado por fuertes lluvias e intensas tormentas.

De acuerdo a los datos suministrados por el organismo, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, luego de los vientos que ocasionaron destrozos esta semana en la ciudad.

"Se espera que las tormentas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h", advirtieron.

Además, señalaron que se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm, pudieron ser superiores por momentos.

Mientras tanto, la temperatura máxima de la jornada alcanzará los 23 grados y la mínima llegará a los 11, con una humedad del 99%.

Advertencias

Desde el SMN brindaron una serie de recomendaciones a tener en cuenta:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

