Finde XL: las reservas no son las esperadas pero un megaevento ilusiona a los hoteleros

El fin de semana largo por el Día de la Diversidad Cultural ya arrancó y las expectativas para los hoteleros, que en principio eran moderadas, aparecen más auspiciosas de cara al inicio de la próxima semana. Tampoco prima el optimismo en las inmobiliarias.

Este viernes al mediodía desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) de Mar del Plata indicaron a 0223 que en las últimas horas se incrementó la cantidad de turistas por “demanda espontánea” y esperan que pueda subir la cantidad de plazas ocupadas con el paso de las horas.

“Hasta este jueves a la noche había alrededor del 54%, que no es el mejor número para un 12 de Octubre. Esperamos que suba más pero los datos del pronóstico dicen que va a llover mañana”, admitió Eduardo Palena, vicepresidente segundo de la Aehg.

Eduardo Palena, vicepresidente de la Asociación Hotelera. Foto archivo.

En ese análisis, Palena consideró que si bien este receso “tradicionalmente se ve como un termómetro de la temporada que viene, este año hay elecciones y es un momento difícil, como ha pasado en otras oportunidades. Quizás sea más termómetro el feriado del 20 de noviembre. Ahora hay mucha incertidumbre, porque ayer cambio todo de vuelta y la gente esta media perdida. Los hoteles de mayor categoría vienen bien, pero el resto viene muy flojo”, dijo.

Por su parte, desde el Colegio de Martilleros de Mar del Plata confirmaron a 0223 que "hay una estimación del 40 a 50% en la ocupación de plazas extrahoteleras" y explicó que en parte es "porque los propietarios vienen a poner las propiedades en condiciones para la temporada de verano. Sí esperamos que van a acercarse mucho turismo de cercanía", manifestó Guillermo Rossi, titular del cuerpo colegiado.

Los juegos deportivos, de la decepción a la ilusión

Para Palena, los Juegos Evita -ahora llamados Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles- no fueron lo esperado debido a que muchas delegaciones decidieron no venir a la fase final, que se disputó en Mar del Plata y finalizó la semana pasada. “Fue muy flojo porque hubo 6 provincias que no vinieron –entre ellas, Buenos Aires- y cancelaron las reservas. Eso fue muy malo porque esos hoteles los esperaban y los ayuda mucho en su economía”, lamentó.

Por otra parte, hay grandes expectativas para el turismo de “La Feliz” para la próxima semana, con el arranque de las finales provinciales de los Juegos Bonaerenses, a disputarse del 13 al 18 de octubre. “Por lo que sabemos, por la cantidad de reservas, será prácticamente igual a otros años. Es una buena noticia dentro de todo esto. El invierno fue muy duro, sobre todo para los hoteles chicos”, concluyó Palena.