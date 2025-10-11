Pareja provocó destrozos en una agencia hípica y amenazó con una botella a la empleada

La pareja fue detenida luego de provocar destrozos en una agencia hípica y amenazar con una botella a la empleada.

Un hombre de 28 años y una mujer de 25 que el viernes a la noche provocaron destrozos en una agencia hípica, amenazaron con una botella rota a los empleados y robaron la caja registradora fueron aprehendidos por personal policial y quedaron alojados en el complejo penitenciario de Batán.

Fue personal del Comando de Patrullas el que arribó al local en la avenida Colón al 3400 donde la pareja amenazó a la empleada con fragmentos de una botella que rompieron en el lugar y sustrajeron la caja registradora que no llegaron a abrir.

Ambos fueron trasladados a la comisaría segunda dónde labraron actuaciones por el delito de tentativa de robo agravado por el uso de arma.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso el alojamiento de los imputados en la Unidad Penal N°44 y N°50 de Batán, respectivamente.