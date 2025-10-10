El Dibu con la de Aldosivi: el arquero marplatense intercambió camisetas con un hincha del "Tiburón"

En la previa del amistoso entre el seleccionado argentino y Venezuela, el arquero marplatense protagonizó un intercambio de camisetas con un hincha del "Tiburón".

Emiliano Dibu Martínez, una de las grandes figuras de este seleccionado argentino, volvió a ser noticia pero en este caso no por su actuación dentro de la cancha sino por un gran gesto que tuvo con un hincha de Aldosivi.

En el calentamiento previo que hacen los arqueros en el terreno de juego, el Dibu tuvo un diálogo con un hincha de Aldosivi. El simpatizante le dijo al arquero: "Dibu conozco a tu viejo, te cambio la de Aldosivi".

Mientras que el arquero respondió: "¿Esta (haciendo referencia a la de calentamiento) o la otra (a la del partido)? Listo, ahora la cambiamos".

Cuando Martínez se fue para el vestuario a terminar de prepararse para el arranque del encuentro, le dio la camiseta a Marito, el utilero, que fue rápido nuevamente al terreno de juego a entregarle la casaca de Argentina y recibir la de Aldosivi.

Además post intercambio, el hincha le gritó a la cámara de TYC Sports: "El campeón del mundo de Mar del Plata. Carajo. Acá está, cumplió con la palabra. Genio".