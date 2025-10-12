Manejaba zigzagueando en plena avenida: tenía 2,88 de alcohol en sangre

Un hombre de 31 años fue detenido en las últimas horas tras conducir en total estado de ebriedad por plena avenida: el test de alcoholemia arrojó 2,88 gramos por litro de alcohol en sangre.

El episodio sucedió en la avenida San Martín de Apóstoles en Posadas, Misiones. La Policía confirmó un alto nivel de intoxicación etílica y la conducción temeraria.

El procedimiento se realizó alrededor de las 20:30 del sábado, cuando efectivos de la División Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VII observaron un automóvil Chevrolet Celta que circulaba en zigzag por una de las principales arterias de la ciudad, poniendo en riesgo su vida y la de otros conductores.

Al interceptar el vehículo, los uniformados constataron que el conductor, identificado como César A. (31 años), presentaba notorio aliento etílico, dificultad para hablar y para mantenerse en pie. Con la colaboración del personal de Tránsito Municipal, se le practicó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue de 2.88 g/l.

Además, el hombre no contaba con la documentación exigida para circular, por lo que el vehículo fue retenido por las autoridades de tránsito. El conductor fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición del Juzgado de Paz local.