Volcó un camión en ruta 11 en cercanías de Santa Clara del Mar

El incidente del camión en ruta 11 sucedió en cercanías del acceso a Santa Clara del Mar.

Horas después del trágico suceso en ruta 2 con un micro que volcó en cercanías de la localidad marchiquitense de General Pirán en un hecho que dejó dos muertos; otro siniestro tuvo lugar en la misma jurisdicción distrital, pero en este caso sobre ruta 11 a pocos kilómetros de la ciudad de Santa Clara del Mar, protagonizado por un camión.

Según detallaron desde la empresa concesionaria Aubasa, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 499 y afectó los carriles en sentido hacia Mar del Plata.

A partir del testimonio que algunos testigos compartieron con 0223, aunque el camión quedó volcado en uno de los sentidos de circulación de la ruta, hay una marca de neumáticos por una frenada en la otra mano de la autovía.

Al lugar acudieron efectivos de la policía vial y bomberos de Santa Clara del Mar y la zona quedó liberada minutos antes de las 15 horas.