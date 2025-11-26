Conmoción en ruta 11: un bicimoto perdió la vida tras ser embestido por un automóvil

Un trágico siniestro vial se cobró la vida de un hombre durante este miércoles en ruta 11, a la altura del kilómetro 321, en cercanías de la localidad costera de Las Toninas. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso 0223, la víctima fatal tenía aproximadamente 50 años.

El grave hecho ocurrió en torno a las 20 horas y estuvo protagonizado por un automóvil marca Chevrolet modelo Ónix, conducido por un hombre de 76 años que embistió a una bicimoto y luego terminó por volcar.

La policía intervino a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 y al llegar halló al rodado dado vuelta a metros de la ruta y a la bicimoto destruida cerca de la banquina.

La zona de ruta 11 donde volcó el vehículo involucrado en el siniestro.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor del rodado de menor tamaño —cuya identidad aún no había sido establecida— falleció en el acto. Por su parte el conductor del automóvil sufrió lesiones de carácter leve.

Debido a que parte del cuerpo de la víctima quedó sobre la calzada, el tránsito fue interrumpido completamente en la mano descendente de la ruta. Personal policial implementó un sistema de bypass vehicular asistido por colectora, mientras se preservaba el lugar a la espera del arribo de policía científica para la realización de las pericias correspondientes.

El cuerpo de la víctima sobre la banquina de ruta 11.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 11 en turno se dispuso la realización de las medidas de rigor y la correspondiente operación de autopsia para avanzar en la investigación. Las actuaciones quedaron bajo responsabilidad del destacamento de policía vial de La Costa a cargo del comisario mayor Javier Fiscella.

Aunque el accidente ocurrió sobre un tramo recto de la traza, en medio de condiciones climáticas favorables y con cielo despejado, el hecho generó profunda conmoción entre quienes transitaban por la zona y vuelve a encender la alarma sobre la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la región.