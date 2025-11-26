Precaución: realizan una importante obra vial y habrá desvíos en un acceso a la Autovía 2

Se realizará un balizamiento en un sector de acceso a la Autovía 2. Foto ilustrativa.

Desde la dirección de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) informaron esta mañana que desde este jueves y hasta mediados de diciembre se realizará una obra en un sector de la Autovía 2.

En un breve comunicado, indicaron que desde el 27 de noviembre y hasta el lunes 15 de diciembre se estará realizando la reconstrucción y puesta en valor del acceso desde la ruta 215 hacia la Autovía 2 en sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), a la altura del cruce Puente Etcheverry, por lo que habrá un correspondiente balizamiento del sector.

Durante el desarrollo de la intervención, los usuarios que transiten por la ruta 215 y quieran ingresar a la Autovía 2 hacia Caba, deberán tomar la Autovía en sentido hacia la Costa hasta el retorno del km 60 frente a la estación de servicio.

“Solicitamos a los usuarios y usuarias conducir con precaución, atender la señalización y al personal correspondiente”, señalaron.