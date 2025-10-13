Tragedia tras el ascenso: dos hinchas de Gimnasia de Mendoza murieron en un accidente camino a casa

El festejo por el histórico ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a Primera División terminó en dolor. Un joven hincha y su sobrina de apenas dos meses perdieron la vida en un siniestro vial en San Luis.

La emoción por el regreso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera División del fútbol argentino se transformó en tragedia. Horas después del histórico ascenso conseguido en la cancha de Platense, dos hinchas del “Lobo” perdieron la vida en un accidente de tránsito en la provincia de San Luis, cuando regresaban a su provincia natal.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 827 de la Ruta Nacional 7, donde el vehículo en el que viajaban las víctimas volcó por causas que todavía se investigan. Según las primeras pericias, el auto habría perdido el control por sus propios medios, sin la intervención de otros vehículos.

Las víctimas fueron identificadas como Lautaro Godoy y su sobrina de dos meses de edad, quienes fallecieron en el acto. Otros tres ocupantes del automóvil resultaron con heridas de distinta consideración y fueron trasladados de urgencia al Hospital Central Ramón Carrillo de San Luis, donde permanecen internados bajo observación médica.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, Gimnasia y Esgrima de Mendoza expresó su profundo pesar por el trágico hecho:

“Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento.”

La noticia causó una enorme consternación entre los simpatizantes del club y en el ambiente futbolístico nacional. En Mendoza, las muestras de apoyo hacia la familia Godoy no tardaron en multiplicarse. Lo que debía ser una jornada de alegría por el ascenso después de 41 años de espera, terminó marcada por el luto y la tristeza.